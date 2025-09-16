Büyükçekmece'de feci kaza!

Kaynak: DHA
Büyükçekmece’de sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yola devrildi. Feci kazada iki kişi hayatını kaybetti.

istanbul-buyukcekmecede-motosiklet-ka-916601-272359.jpg

Yolda sürüklenerek kaldırım kenarındaki demir dubalara çarpan motosiklet sürücüsü Ali Karaca(23) ve arkasındaki yolcu Recep Karadeniz(25), olay yerinde hayatını kaybetti.

istanbul-buyukcekmecede-motosiklet-ka-916599-272359.jpg

Kaza saat 19.00 sıralarında Türkoba Mahallesi Atatürk 2. Caddesi'nde meydana geldi.

istanbul-buyukcekmecede-motosiklet-ka-916598-272359.jpg

Caddede ilerleyen Ali Karaca idaresindeki motosiklet, sürücünün gidon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Yolda sürüklenen sürücü Ali Karaca ve arkasındaki yolcu Recep Karadeniz, kaldırım kenarındaki demir dubalara çarptı.

istanbul-buyukcekmecede-motosiklet-ka-916597-272359-1.jpg

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, Karaca ve Karadeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Karaca ve Karadeniz'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

