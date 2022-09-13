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İki arkadaşın tekne yanaştırma tartışması ölümle sonuçlandı

İstanbul Büyükçekmece’de limanda tekne yanaştırma tartışması yapan iki arkadaşın kavgası ölümle sonuçlandı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 09:37
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Büyükçekmece'de iki arkadaşın tekne yanaştırma tartışması cinayetle bitti

İki arkadaşın tekne yanaştırma tartışması ölümle sonuçlandı
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Şahıslardan biri arkadaşının babası tarafından silahla vurularak hayatını kaybederken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaşanan o dehşet anları güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, 10 Eylül Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Liman Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan sahilinde tekne tamiri ile uğraşan Alper Uygun'un (31) bir başka şahıs ile tekne yanaştırma meselesi yüzünden kavga ettiğini gören şüpheli D.B. (27) olaya dahil oldu.

İKİ KERE ATEŞ ETTİ

Olayın sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine konuyu gören D.B.'nin babası Ü.B. (51), aracına giderek eline aldığı silahıyla Uygun’a iki kere ateş ettikten sonra bölgeden kaçarak uzaklaştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken sağ göğsü ve sağ elinden yaralanan Alper Uygun, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüphelilerden D.B. aynı gün, babası Ü.B. ise ertesi sabah emniyet güçlerine teslim olurken Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği’nce işlemleri yapılan şahıslar, çıkarıldığı Büyükçekmece Adliyesi’nde tutuklandı. Yaşanan o dehşet anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Liman üzerinde yaşanan o anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde limanda kavga eden şahıslardan Alper Uygun'un, Ü.B. tarafından vurularak yere düştüğü ve Ü.B.’nin olay yerinden koşarak kaçmaya çalıştığı görülüyor.

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