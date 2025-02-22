Büyükçekmece’de karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak sürüyor

İstanbul'da aralıklarla etkisini artırarak devam eden kar yağışı, Büyükçekmece'de de etkisini gösterdi. Gece saatlerinden itibaren yoğunlaşan kar yağışı, ilçe genelinde aralıklarla devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması adına tüm tedbirleri aldı.

Büyükçekmece Belediyesi'nin 24 saat esasına göre görev yapan karla mücadele ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli olarak yürüttükleri çalışmalarda ana yollar ve sokakları temizlerken, tuzlama çalışmaları da yaptı. Ayrıca alt ve üst geçitler, kaldırımlarda temizlik ve tuzlama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Vatandaşlardan gelen ihbar ve talepleri de değerlendiren Büyükçekmece Belediyesi karla mücadele ekipleri, anında müdahale ederek olumsuzlukların önüne geçiyor.

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Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatı doğrultusunda belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürebilmek için 7 gün 24 saat görev başında olacak. Belediye ekipleri, yollarda oluşabilecek buzlanmayı önlemek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için ilçenin her bölgesinde tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam edecek.