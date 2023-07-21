Büyükçekmece’de kayıp gazi ölü bunuldu

Büyükçekmece’de 58 yaşındaki gazi Ahmet Karayazı kayboldu.

KAYNAK: DHA
Büyükçekmece’de kayıp gazi ölü bunuldu

Ahmet Karayazı, askerliğini yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirmiş ve akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Psikolojik sorunları da olduğu iddia edilen Karayazı'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, güvenlik kameraları üzerinde yaptığı çalışmanın ardından Ahmet Karayazı'nın cansız bedenini evine yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki boş bir arazide buldu.

Olay yeri inceleme ekipleri çalışmaların ardından Karayazı'nın cenazesini Adli TIP Kurumu Morgu'na gönderdi.

Mahalle muhtarı Mahmut Demirkıran, Ahmet Karayazı'nın kaybolduğunu telefonla öğrendiğini ve ardından durumu diğer kişilere bildirdiğini söyledi.

Ahmet Karayazı'nın askerliğini yaparken kaza geçirdiğini ve kendi asker arkadaşı tarafından vurulduğunu belirtti. Ancak cenazede kesin ölüm nedeninin belirleneceği bilgisi verilmedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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