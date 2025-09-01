Büyükçekmece'de kaza can aldı

Kaza, saat 00.30 civarında Büyükçekmece, Kumburgaz TEM bağlantı yolunda gerçekleşti.

İddiaya göre, Haydar Aydemir'in kullandığı motosiklet, TEM Otoyolu yönüne seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir sebeple karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

ANNE VE BABASI GÖZYAŞLARINI ENGELLEYEMEDİ

Çarpışma sonrası motosiklet sürücüsü Aydemir yola savruldu. Kazayı görenler bir taraftan yardıma koşarken, diğer taraftan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yola savrulan motosiklet sürücüsü Aydemir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis görevlileri kazanın olduğu yerde ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu araç geçişine her iki yönden de kapattı.

Bu esnada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Haydar Aydemir'in anne ve babası olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Polis görevlileri acılı anne ve babayı sakinleştirmek için olay mahallinden uzaklaştırdı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Aydemir'in cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis görevlileri kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsünü ifadesini almak üzere polis karakoluna götürdü.

Öte yandan gidiş-geliş trafiğinin sağlandığı TEM bağlantı yolunda, aydınlatmanın bulunmadığı ve yolu ayıran bariyerlerin olmadığı dikkat çekti. Çarpışmaya karışan motosiklet ve hafif ticari araç çekici ile olay mahallinden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis görevlileri kapattığı yolu araç geçişine açtı.