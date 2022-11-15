﻿Köpek çocuğu ısırdı ortalık savaş alanına döndü

İHA'nın haberine göre, yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Sahipli bir köpek, 15 yaşında bir çocuğun ayağını ısırdı. Olay sonrası çocuğun yakınları ile köpeğin sahibi arasında sokak ortasında kavga çıkarken, şahıs, köpeğini karşı tarafa saldırttı.

Vatandaşlar saldıran köpeği taş atarak uzaklaştırmaya çalışırken, ihbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Taraflar havaya ateş ederek ve biber gazı kullanarak ayırdı.

Olay sonrası sokağa gelen sağlık ekipleri, ısırılan çocuğa müdahale ederken, şahıslara polis tarafından işlem yapıldı. Çıkan kavgada yaşanan kavga ve köpeğin saldırma anları ise çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.