Büyükçekmece'de korku dolu anlar

Yangın, Büyükçekmece Sinanoba Kerim Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katında çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri polise ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi kontrol amaçlı sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Ekipler, yangınla ilgili inceleme yaparken çevredekiler yangını evde yaşayan engelli kızın çıkardığını iddia etti. Yangınla ilgili bilgi veren Mimaroba Mahalle Muhtarı Cengiz Üstünyer, "Yangını evde bulunan kızın çıkardığı söyleniyor. İtfaiyemiz müdahale etti, yangın söndürüldü. Ambulans da içerideki vatandaşlarımızı hastaneye götürdü. İçeride anne kız varmış. Bir tartışma yok" ifadelerini kullandı.