Büyükçekmece'de korku dolu anlar

Düzenleme: Kaynak: DHA

Büyükçekmece'de bir apartmanın en üst katında nedeni henüz öğrenilemeyen bir yangın çıktı. Çevredekiler korku dolu anlar yaşarken itfaiye yangına müdahale etti. Yangının engelli kız tarafından çıkarıldığı iddia edildi.

Yangın, Büyükçekmece Sinanoba Kerim Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katında çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri polise ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi kontrol amaçlı sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Ekipler, yangınla ilgili inceleme yaparken çevredekiler yangını evde yaşayan engelli kızın çıkardığını iddia etti. Yangınla ilgili bilgi veren Mimaroba Mahalle Muhtarı Cengiz Üstünyer, "Yangını evde bulunan kızın çıkardığı söyleniyor. İtfaiyemiz müdahale etti, yangın söndürüldü. Ambulans da içerideki vatandaşlarımızı hastaneye götürdü. İçeride anne kız varmış. Bir tartışma yok" ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece'de korku dolu anlar

Büyükçekmece'de korku dolu anlar

Büyükçekmece'de korku dolu anlar

Büyükçekmece'de korku dolu anlar

Büyükçekmece'de korku dolu anlar

Büyükçekmece'de korku dolu anlar

Büyükçekmece'de korku dolu anlar

Büyükçekmece'de korku dolu anlar

Son Haberler
Bursluluk sınav tarihi belli oldu. MEB açıkladı
Bursluluk sınav tarihi belli oldu. MEB açıkladı
Tuzla'da organize sanayi bölgesinde büyük patlama!
Tuzla'da organize sanayi bölgesinde büyük patlama!
Mansur Yavaş'tan Ankara'ya kritik uyarı!
Mansur Yavaş'tan Ankara'ya kritik uyarı!
İspanya'da üretici fiyatları dizginlendi
İspanya'da üretici fiyatları dizginlendi
Erdoğan'dan Türkiye Ermeleri Patriği Maşalyan'a '1915 olayları' mesajı
Erdoğan'dan Türkiye Ermeleri Patriği Maşalyan'a '1915 olayları' mesajı