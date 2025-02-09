Büyükçekmece'de makas atan tır, D-100 kara yolunu kapattı

Kaza, saat 21.30 sularında D-100 kara yolu Fatih Mahallesi mevki, Silivri yönünde meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre, yokuş aşağı ilerleyen 31 AGU 683 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu makaslayarak yolun ortasında durdu.
Yolun trafiğe kapanmasının ardından ihbarla olay yerine gelen polis, sürücüleri alternatif güzergahlara çevirdii. Ekipler, kazanın ardından trafiği yan yoldan kontrollü şekilde ilerleterek akışı sağladı. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, makaslayan TIR'ı yol kenarına çekmesinin ardından trafik yeniden normale döndü.