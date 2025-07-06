Büyükçekmece'de otluk alanda yangın paniği! Kontrol altına alındı

Büyükçekmece'de D-100 karayolu kenarında ağaçların da bulunduğu otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında bölgedeki elektrik hattında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Bu nedenle bölgeye elektrik verilemedi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Çok sayıda ağacın yandığı alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.