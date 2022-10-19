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İstanbul'da ekipleri harekete geçiren görüntü

Büyükçekmece’de bir apartmanın giriş katındaki dairenin camlarında onlarca sineği gören yurttaşlar evde ceset olabileceği şüphesiyle polisi aradı. Olay yerine gelen polis yaptığı araştırmada evin günlerdir boş olduğunu ve sineklerin ise çöpten dolayı ortaya çıktığını tespit etti.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 16:24
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Büyükçekmece’de polisi harekete geçiren sinekli ev

İstanbul'da ekipleri harekete geçiren görüntü
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Ulus Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde yaşanan olayda bir apartmanın giriş katındaki dairesinde camda onlarca sineği gören ve kötü koku duyan yurttaşlar polisi ve sağlık ekiplerini aradı.

Evde ceset olabileceği ihbarını değerlendiren polis harekete geçti. Evin sahibine çevredeki yurttaşların da yardımıyla ulaşan ekipler, evde yaşayan kişinin bir süredir evde olmadığını öğrendi. Ceset şüphesiyle endişelenen yurttaşlara odada bulunan çöplerden dolayı sineklerin biriktiği söylendi. Polis ekipleri ev sahibi ile görüşmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

“SİNEKLER CAMDA BİRİKİYORDU”

Olay sırasında sokakta bulunan bir yurttaş, "Sinekler camda birikiyordu komşular şüphelendi acaba içeride bir ceset mi var diye. Polisler geldi baktılar incelediler bir şey çıkmadı. Evde birisi yaşıyormuş ama iki üç gündür evde yokmuş" dedi.

“İÇERİDE BİR ŞEY YOKMUŞ”

Sokak sakini bir diğer yurttaş ise, "Buradan geçen birisi sinekleri görmüş. Polis çağırdılar ama içeride bir şey yokmuş" diye konuştu.(AA)

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