﻿Tartıştığı eşini öldürüp intihar etti

Büyükçekmece'deki olay saat 14.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Karabulut (73) eşi Nurten Karabulut (49) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Evde çıkan tartışmada Hüseyin Karabulut silahla eşi Nurten Karabulut'u vurduktan sonra intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde iki cesetle karşılaştı.

Polislerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.



