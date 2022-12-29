453 kilogram hint keneviri ele geçirildi

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay önce yapılan bir operasyonda sokak satıcılarına uyuşturucu temin eden şüphelileri tespit etti. Şüphelileri 3 ay boyunca fiziki takibe alan ekipler, 24 Aralık'ta Büyükçekmece'de bir villa ve daireye operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken 453 kilo 200 gram Hint keneviri, 6 kilo 550 gram uyuşturucu çoğaltımında kullanılan katkı maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, bir kişi tutuklandı.