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453 kilogram hint keneviri ele geçirildi

Büyükçekmece'de lüks bir villaya uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken 453 kilo 200 gram hint keneviri ele geçirildi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 11:54
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Büyükçekmece'de uyuşturucu operasyonu: 453 kilogram hint keneviri ele geçirildi

453 kilogram hint keneviri ele geçirildi
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İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay önce yapılan bir operasyonda sokak satıcılarına uyuşturucu temin eden şüphelileri tespit etti. Şüphelileri 3 ay boyunca fiziki takibe alan ekipler, 24 Aralık'ta Büyükçekmece'de bir villa ve daireye operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken 453 kilo 200 gram Hint keneviri, 6 kilo 550 gram uyuşturucu çoğaltımında kullanılan katkı maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, bir kişi tutuklandı. 

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