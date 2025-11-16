İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde korkunç bir cinayet serisi yaşandı. Bir otel odasında 32 yaşındaki Melisa K.'yı silahla vurarak öldüren şüpheli H.K., ardından D-100 karayolu yan yolunda bekleyen bir otomobile yaklaştı ve araçtaki Emre G. (31) ile Emrah Y.'yi (33) ateş ederek katletti.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki otelde bir kadını öldürdükten sonra yolda bekleyen otomobildeki iki kişiyi daha öldüren H.K. aranıyor.

D-100 karayolu yan yolda bekleyen 39 ADZ 818 plakalı otomobile yaklaşan bir kişi araçtaki Emre G. (31) ve Emrah Y.’ye (33) silahla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki kişi de öldü.

Polis olay yerinde inceleme yaparken aracın bulunduğu yerin 20 metre ilerisindeki otelin görevlileri, odalardan birinde kadın cesedi olduğu ihbarında bulundu.

Otel odasında silahla vurularak öldürüldüğü anlaşılan kadının Melisa K. olduğunu belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis kipleri şüphelinin 32 yaşındaki H.K. olduğunu tespit etti.