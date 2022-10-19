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Sinekli ev polisi alarma geçirdi

Büyükçekmece’de bir apartmanın giriş katındaki dairenin camlarında onlarca sineği gören vatandaşlar evde ceset olabileceği şüphesiyle polisi aradı. Olay yerine gelen polis yaptığı araştırmada sineklerin çöpten dolayı ortaya çıktığını tespit etti.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 14:13
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Büyükçekmece'deki sinekli ev polisi alarma geçirdi

Sinekli ev polisi alarma geçirdi
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İHA'nın haberine göre, olay, Ulus Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde yaşandı. Bir apartmanın giriş katındaki dairesinde camda onlarca sineği gören ve kötü koku duyan vatandaşlar polisi ve sağlık ekiplerini aradı. 

Evde ceset olabileceği ihbarını değerlendiren polis harekete geçti. Evin sahibine çevredeki vatandaşların da yardımıyla ulaşan ekipler, evde yaşayan kişinin bir süredir evde olmadığını öğrendi. Ceset şüphesiyle endişelenen vatandaşlara odada bulunan çöplerden dolayı sineklerin biriktiği söylendi. Polis ekipleri ev sahibi ile görüşmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

Olay sırasında sokakta bulunan bir vatandaş, "Sinekler camda birikiyordu komşular şüphelendi acaba içeride bir ceset mi var diye. Polisler geldi baktılar incelediler bir şey çıkmadı. Evde birisi yaşıyormuş ama iki üç gündür evde yokmuş" dedi.

Sokak sakini bir diğer vatandaş ise, "Buradan geçen birisi sinekleri görmüş. Polis çağırdılar ama içeride bir şey yokmuş" diye konuştu.

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