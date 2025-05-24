Büyükçekmece’nin rakibi Türk Telekom oldu

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Büyükçekmece’nin rakibi Türk Telekom oldu

Türk Telekom, Bursaspor Yörsan’ı 74-70 mağlup ederek Play-In 2. Turunda Büyükçemece’nin rakibi oldu.

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-In etabında Bursaspor Yörsan’ı 74-70 mağlup ederek bir üst turda Büyükçekmece’nin rakibi oldu.

Maça etkili başlayan Bursaspor ilk periyodu 21-12 önde kapattı. İkinci periyotta maç ağırlığını koyan Türk Telekom devreye 33-31 önde girdi. Üçüncü periyotta 19 sayı bulan Bursaspor son periyoda 50-48 önde girdi. Son periyotta bir kez daha maçı çeviren Türk Telekom mücadeleyi 74-70 kazanarak adını Play-In 2. Turuna yazdırdı.

RAKİP BÜYÜKÇEKMECE

Bu sonuçla Türk Telekom, Play-In 2. Turunda, Galatasaray’a kaybeden Büyükçekmece Onvo’nun rakibi oldu. Türk Telekom ve Büyükçekmece maçının kazananı Play-Off’ta normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe’nin rakibi olacak.

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