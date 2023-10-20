'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı

(Şerafettin Tilki)

Yaşı 40’ın üstündeki gençler hatırlar!

Daha video çıkmadan, tiyatroyu bile teyp kasetinden dinlerdik.

‘Yasaklar’ isimli olanı baş yapıtlardan biriydi.

Zeki Alasya - Metin Akpınar ve Nevra Serezli oyunlarından yapılan kayıt.

Günümüzde yasaklar ise bambaşka. Hele konu futbol olunca, yandı gülüm keten helva!

Atama ile gelen TFF Başkanı, kurumları, hakemleri ağza almak yasak. Aldığın an yapıştırıyorlar cezayı.

Hani öyle böyle değil. Hak mahrumiyeti. 30 günden başlıyor. Bir de para cezası. Her türlü haklı eleştiriye kapalı tek konu federasyon.

Burada küçük nüans var. Galatasaraylı olan Mehmet Büyükekşi, konu Cim-Bom olunca cimri! Ya ceza vermiyor. Ya da göstermelik verip, Tahkim’de indiriyor..

Son ceza alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, haklı olarak isyan ediyor.

Şöyle bir Kadıköy’e geçeyim dedim.

Bu kez doğru vapura bindim!

Birkaç yönetici ile birlikte olan başkan Koç’a kulak verdim.

"Büyükekşi, Beşiktaş’ın sahasına gidemiyor. Avrupa maçında kaçamak giriş yaptı. Apar topar kaçtı. Bu saatten sonra bizim stada da zor gelir. Gideceği iki yer kaldı. Biri yuvası Galatasaray, diğeri Konya. Sanırım diğer başkanlar gibi beni de kendine benzetmek istiyor. Maçlarımıza gitmemize engel olmak için ceza yağdırıyor. Sadece gerçekleri paylaştığımız için. Herkes bundan böyle, yaşadığı gerçekleri hiç çekinmeden açıklasın. Bireysel haksız cezalar, takımımıza güç verir. Haklının önünde kimse duramaz..”

Vallahi ne diyeyim? Bunun altına imza atmayacak vicdan sahibi kim olabilir ki.

Başkanın bu sözleri sonrası, sesi soluğu çıkmayan yönetici Can Gebetaş, salvo yaptı. Sosyal medyadan isyan etti.

Erdem Timur açıklamalar yaptı. Ali Koç ve Lale orta hakkında konuştu. Orta’nın VAR kayıtlarını Koç’a gönderdiğini iddia etti.

Her iki taraf yalanladı. Sonuç hiçbir şey olmamış gibi kaldı. Peki Timur benzer sözleri mevcut Tff Başkan ve yönetimi, ya da faal MHK Başkanı için söylese ne olurdu?

Hadi onu da geçtik. Farklı kulüp yöneticisi bu tür konuşma yapsa iş nereye giderdi? Elbette cezaya.

Şimdi Koç köprüleri attı. Kulüpler Birliği başkanı olarak da, karşı atağa geçme kararı aldı. Artık bu saatten sonra hiç bir şey eskisi gibi olmayacak.

Ne demişti Fikret Orman.

“Tarihte ilk kez Fenerbahçe ile Galatasaray’ı bize karşı kardeş takım yaptım..”

Bu kez, artık Beşiktaş yalnız değil.

Galatasaray, Rize, Konya ve Başakşehir hariç gibi duruyor. Geri kalanı Büyükekşi sayesinde birlik oldu.

Bakalım milli takımın Almanya’ya gitmeyi garantilemesinden medet uman federasyon başkanı, sallantıda olan koltuğunu şampiyonaya kadar koruyabilecek mi!

Yeri gelmişken vurgulayayım. Cumhuriyet’imizin 100’ncü yılında stadın ismini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olarak değiştiren Ali Koç’un, Süper Kupa finalini Arabistan’da oynamayı kabul etmesi büyük tutarsızlık. Skandal bir karardır.

O kupayı böylesine önemli bir yılda, Arap çöllerine taşıyan, taşıtan, taşınmasına yardımcı olup onay verenler, bu absürt karar altından bakalım nasıl kalkacaklar.