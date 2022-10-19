TFF'de skandal üstüne skandal: Bu adama kim dur diyecek

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Kaç gün oldu, bekliyorum; "Sayın Mehmet Büyükekşi mutlaka gerekeni yapacaktır" diye.

Çıt yok!

Bardak çoktan taştı ama... Maalesef ses çıkaran da yok!

Kimden mi bahsediyorum; elbette ki Hamit Altıntop'tan. Kısa süre içinde 2 kez skandala imza attı, hatta adına TFF Başkanı özür bile diledi. Ama uygulama yok.

İlk olayını A Milli Takımımız'ın Faroe Adaları maçı sonrası yaptı. Çıktı televizyona, elini masaya vura vura attı, tuttu.

"Yahu biz bu Faroe Adaları'na nasıl yeniliriz. Ben Milli Takımlar Sorumlusu olarak özür dilerim" diyeceğine, elini masaya vura vura akıl verdi:

"Türk futbolunu ileri taşımak istiyoruz ve buna gönül vermiş insanlar olarak 30 hatta 40 yıl önceki medya oyunlarına mahal vermeyelim.”

Yani medya çıktı da oynadı sahada!

30, 40 yıl önce çalışan ustalarımıza, gazeteci ağabeylerimize terbiyesizce asılsız suçlamada bulundu.

O yazmıştım, bir daha tekrarlayayım:

"Sen kimsin?

Yaşın kaç?

40 yıl önceki medyayı nereden bileceksin?

Ben sana söyliyeyim; o zaman spor medyasında iki büyük ekol vardı. Milliyet ve Tercüman.

Benim de o yıllarda çalıştığım Milliyet Spor'un başında Namık Sevik vardı; Türk spor basınının kurucu ismi, deha.

Tercüman'ın başında da Necmi Tanyolaç vardı; büyük usta.

Sen şimdi onlara mı diyorsun medya oyunları diye. Yoksa yanlarında yetiştirdiklerine mi?

Yıllardır Milli Takım'ın başındasın. Kim, neden tutar seni bu kadar; bilemem. Başarısız ola ola hala bir yerde durmak yüz ister ama... Suçu başka yerlerde, hele hele çoğu sonsuzluğa göç etmiş Türk basınının emektarlarında arama. Haddini bil.

Koltuk tatlı. Oturdun mu kalkılmıyor. İster Türk ol, ister Alman. Tatlı geliyor.

Altıntop-Kuntz ikilisi için acaba sayın Mehmet Büyükekşi ne düşünüyor?

Altıntop'tan başka Türkiye'de futbolu bilen kimse yok mu? Yıllardır orada da ne oldu, ne oluyor?

Kuntz kadar bizde hoca yok mu? Görüyorsunuz işte olmuyor!

B Ligi'nde bu arkadaş yönetimindeki milli takımı düşünemiyorum bile.

Üstelik boylarını aşan sözlerini bir Türk vatandaşı ve spor yazarı olarak reddediyorum, kınıyorum."

Sayın Mehmet Büyükekşi herhalde bunda bir sorun görmemiş olacak ki ses çıkarmadı.

Peşinden Riva'dan da bir skandal haberi geldi.

Gazeteci arkadaşımız Tahir Kum'un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar’dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ile Vavacars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma arasında sert bir tartışma yaşandı. Altıntop, A Milli Takım’ın Faroe Adaları’na mağlup olmasıyla ilgili eleştirilerde bulunan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'ya sert çıkarak, "Ben olsam seni buraya almazdım" dedi. Hurma'nın da Altıntop'a, "Sen kimsin ki beni buraya almıyorsun? Haddini bil. Senin futboldaki karşılığın ne arkadaş" karşılığını verdiği belirtildi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'un da tepki göstererek "Süleyman başkana söylenen tüm başkanlara yapılmış sayılır" dediği bildirildi. Bunun üzerine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin "Süleyman Bey'den ve tüm başkanlardan ben özür diliyorum" diyerek toplantıyı noktaladığı, Hurma'nın ise "Bu konu burada kapanmayacak" diyerek ayrıldığı iddia edildi.

Haberi okudunuz işte. "Bakalım ne olacak?" diye. Yine ses çıkmadı!

"Başımıza gelen; Guinness Rekorlar Kitabı'na geçecek bir felaket. Ama maalesef Türk futbolunu yönetenler bunun farkında değiller. Fransa'yı 2-0, Rusya'yı 3-2, Hollanda'yı 4-2, Norveç'i 3-0 yenmiş; Hırvatistan ve Almanya ile 3-3 berabere kalmış bir Milli Takım bıraktık biz Şenol Güneş'le beraber. Şimdi bu başarılar 2 sene önce kazanılmamış gibi davranıp, "Enkaz devraldık" edebiyatı yapıyorlar. Ama Türk futbol kamuoyu bunu yemez. Biz 2022 Dünya Kupası elemelerinde birkaç kötü sonucun ardından bedel ödemekten kaçmadık ve görevi bıraktık. Şimdi sorarım size; şu rezil tabloyu yaratanlar hiç bedel ödemeyecekler mi? Hamit kardeşimi iyi tanırım, aynı yönetim kurulunda yer aldık. Biz 2020 Avrupa Şampiyonası'na giderken, o Şenol Güneş'in ve yönetimin arkasından kuyu kazmakla meşguldü. Gördüğüm kadarıyla kazma kürek işleri umduğu kadar iyi gitmemiş."

Vay ki ne vay. Bu da doğruydu demek ki ses seda çıkaran yine olmadı.

Bunlar nasıl bir saygısızlıktır? Karşılıksız mı kalacaktır?

Arkadaş kaç yıldır TFF'de Milli Takımlar Sorumlusu. Hangi başarısı onu hala o koltukta tutmaktadır?

Üstelik gelene gidene posta koyuyor!

Sayın Mehmet Büyükekşi'nin de sanırım bu kişiye gücü yetmiyor. Yoksa bu skandalları kabul etmesi mümkün mü?

Bir de diyor ki Sayın Başkan; milli takım için bir istişare kurulu kuracakmış. İçinde de Mustafa Denizli, Fatih Terim, Şenol Güneş gibi isimler yer alacakmış!

Ne yani... Türk futbolunun Avrupa'da da çok iyi tanınan 3 ismi Hamit Altıntop'un altında mı çalışacaklar? Kuyu kazan adamla mı bir arada olacaklar?

İddia ediyorum; hiçbiri gelmez.

Büyükekşi artık şu Milli Takım'daki kişisel kriz yaratanlara neşteri vurmalıdır. Çünkü bu böyle gitmez!