Büyükekşi karalar bağladı. Bunu hiç ummuyordu

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 18 Temmuz'da seçim heyecanı yaşanacak. Önümüzdeki 4 yıl için TFF'nin yeni başkanını belirlenecek.

Kongre tarihi yaklaştıkça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere genel kurul tarihi açıklanınca 4 isim adaylığını ilan etmişti. Servet Yardımcı, Erdal Alkış, İbrahim Hacıosmanoğlu ve İsmail Uyanık, TFF Başkanlığı'na talip olduğunu duyurmuştu.

Aradan geçen sürede yeterli imza sayısını toplayan tek aday Servet Yardımcı oldu. Servet Yardımcı adaylık dosyasını dün TFF'ye teslim etti.

En çok merak edilen konu mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tekrar aday olup olmayacağı idi. EURO 2024 Avrupa Şampiyonası süresince adaylık yoklaması yapan, bazı kulüplere yönetimini değiştireceğine dair bazı sözler veren Mehmet Büyükekşi'nin son aldığı haberle büyük bir şok yaşadığı ortaya çıktı.

Gazeteci Tahir Kum, sosyal medya hesabından Mehmet Büyükekşi'nin an itibariyle yeterli imza sayısına ulaşamadığını duyurdu. Büyükekşi'nin 61 imzada kaldığını belirten Tahir Kum, Servet Yardımcı'nın 140 imzayla başvuruda bulunduğunu yazdı.

İşte Tahir Kum'un o açıklaması:

"Servet Yardımcı dün 10 kulüple birlikte totalde 140 imzaya ulaşarak resmen TFF Başkan adayı olurken Mevcut TFF Başkanı Büyükekşi an itibariyle yeterli imzaya (65) ulaşamadı. Büyükekşi’nin EURO 24’deki onca yatırıma (!) rağmen 61 imzada kalması keyifleri kaçırdı."