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Kulüpler isyanda TFF Başkanı Büyükekşi Lizbon'da!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Lizbon'da UEFA'nın 47. UEFA Olağan Kongresi'ne katıldı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 20:11
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Büyükekşi Lizbon'da

Kulüpler isyanda TFF Başkanı Büyükekşi Lizbon'da!
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun, ligden çekilen takımlara ilişkin "Kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeden aldığı kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız" açıklamaları üzerine bazı kulüplerden eleştiriler yükseldi.

En sert tepkiyi ise Beşiktaş verdi. Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda, "Ayrıcalık değil adalet istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TFF Başkanı Büyükekşi'den konuyla ilgili bir açıklama beklenirken TFF heyetinin Portekiz'de olduğu ortaya çıktı.

47. UEFA Olağan Kongresi, üye ülkelerin başkan ve yöneticilerinin katılımı ile Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nu kongrede TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Nüket Küçükel Ezberci ve Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil etti.

Başkanlık seçiminin yapıldığı kongrede oylamaya tek aday olarak giren Aleksander Ceferin, 55 ülkenin desteğini alarak 2023-2027 dönemi için yeniden başkan seçildi.

Kongrede başkanlık seçiminin yanı sıra UEFA Yönetim Kurulu'nun 9 üyeliği için de seçim yapıldı. Bu görevlere 4 yıl süreyle Armand Duka (Arnavutluk), Jesper Moller Christensen (Danimarka), Petr Fousek (Çekya), Levan Kobiashvili (Gürcistan), Luis Rubiales (İspanya), Philippe Diallo (Fransa), Andrii Pavelko (Ukrayna) ve Laura McAllister (Galler) seçilirken, Hans-Joachim Watzke (Almanya) 2 yıl süreyle seçildi.

UEFA tarafından FIFA Konseyi için belirlenmesi gerekli isimler de üye federasyonların oylarıyla seçildi. Buna göre FIFA Konseyi üyeliğine Sandor Csanyi (Macaristan), Fernando Gomes (Portekiz) ve Debbie Hewitt (İngiltere) dört yıllığına, Bernd Neuendorf (Almanya) da iki yıllığına seçildi.
 

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