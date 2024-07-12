Büyükekşi onay alamadı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 18 Temmuz'da yapılacak seçim için geri sayım başladı.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin adaylığı için imza vermediği ortaya çıktı.

TFF'de yapılacak seçimde Mehmet Büyükekşi, İbrahim Hacıosmanoğlu ve Erdal Alkış aday olarak bulunuyor.

Mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 16 Haziran 2022'den beri başkanlık görevini yürütüyor.

Haziran ayında tek aday olarak katıldığı başkanlık seçimini kazanan Büyükekşi, bir yıllık görev süresinin ardından 2023 yılının Haziran ayında 191 oyun 169'unu alarak tekrar başkan seçilmişti.

4 yıllık görev süresi dolmadan Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimine gidiyor. Başkan adayları tek tek açıklamalarda bulunurken gözler seçim tarihine çevrildi. Peki, 2024 TFF Başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? İşte başkan adaylarına ilişkin bilgiler...

TFF SEÇİMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Nisan ayında yapılan açıklamada, 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verildiği açıklandı. TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Servet Yardımcı yaptığı açıklamada, "TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim." ifadelerini kullandı.

TFF BAŞKAN ADAYLARI KİMER?

Daha önce aday olduğunu açıklayan Tolga Gani Zengin ise Servet Yardımcı lehine çekilme kararı aldığını duyurmuştu.

Servet Yardımcı'nın adaylıktan çekilmesinin ardından başkan adayları arasında Mehmet Büyükekşi ve eski Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kaldı.