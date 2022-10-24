TFF Başkanı Büyükekşi'ten bomba itiraf

Süper Lig'de hakem hataları giderek artarken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bomba bir itirafta bulunduğu ileri sürüldü.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Alanyaspor maçından sonra düzenlediği basın toplantısında Büyükekşi'nin kendisine söylediklerini anlattı.

Özbek, "Herkes seyretti. Beklemediğimiz bir şey değildi. Böyle bir operasyonu, hakem tavrını bekliyorduk. İki haftadan beri Türk futbolundaki adaletin tecelli etmesi için her türlü kapıyı çaldık. Bizim çıkışımız ve söylemlerimiz sadece Galatasaray için değil. Türk futbolunda adaletin eksikliği her kulüp tarafından hissediliyor. Adaletin eksikliği giderek Türk futboluna zarar veriyor." dedi.

Ali Palabıyık'ın geçmişte de Galatasaray aleyhine hatalı kararlar verdiğini ileri süren Özbek, "Bir hakem sahneye çıkıyor, Ali Palabıyık... Geçmişte Galatasaray ile ilgili nasıl bir hakem olduğu konusunda detaya girmeye gerek yok. Açıp baktığında herkes görür. Değerli federasyon, Merkez Hakem Kurulu, hakemler, Galatasaray'ın önünü böyle 2 kırmızı kartla kesemezsiniz. Ali Palabıyık görevini tam yapmadı. 3-5 tane daha kırmızı kart gösterip Galatasaray'ı hükmen mağlup etmesi gerekirdi." diye konuştu.

TFF Başkanı Büyükekşi'ye seslenen Dursun Özbek, yapılan itirafı da şöyle anlattı:

"Daha önce TFF'ye yaptığımız ziyaretlerde Sayın Büyükekşi'ye görüşlerimizi aktardık, pozisyonları tek tek anlatarak görüşlerini sorduk. Gösterdiğimiz her pozisyonda bizi haklı buldular. 'Sayın Başkan, bunlar haklıysa Galatasaray'a 10 maçtır yapılanın önünü nasıl almamız lazım?' dedim. Kendisinin de bununla mücadele ettiğini, tavırların ve yapılan işlerin bir kısmının önünü kestiğini, bir kısmının da daha içeride olduğunu ifade etti. Sayın Büyükekşi'ye bunu hatırlatıyorum ve 'Lig uzun bir maraton ve lütfen sözlerinin arkasında durarak Türk futbolunu çıkmaza götüren bu kliklerin temizlenmesi için gerekeni yapın.' diyorum. Artık bıçak kemiğe dayandı ve buradan öteye köy yok. Sözünüzün arkasında durun. Bu maçı, kırmızı kartları seyrettiğiniz zaman neler hissettiniz? VAR neden var? Ne zaman devreye girecek?"



