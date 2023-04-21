Büyükekşi'den sitem dolu bayram mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı paylaşırken verdiği mesajlar dikkat çekti.

Büyükekşi'den sitem dolu bayram mesajı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Federasyonun internet sitesinde yer alan kutlama mesajında başkan Büyükekşi, "Ramazan Bayramı'nın milletimize, tüm Müslüman alemine hayırlar getirmesini, özellikle futbol camiası açısından da Türk futbolu için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
"EN BÜYÜK EKSİĞİMİZ..."
"Bizim zaman zaman en büyük eksikliğini gördüğümüz şey; birlik, beraberlik, dayanışma." derken kulüplere mesaj gönderen Büyükekşi, "Bayramlar bunun için bir vesile. Birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmayı öne çıkarabilirsek, bizim için büyük bir fırsat olacağını düşünüyorum. Bütün futbol ailesinin, futbolcularıyla, başkanlarıyla, federasyonuyla, hakemleriyle ve diğer paydaşlarıyla bir arada güzel bir bayram geçirmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti Güncel
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu Güncel
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı Spor
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız Siyaset
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız
TESK Başkanı'ndan esnaf için EYT çağrısı Ekonomi
TESK Başkanı'ndan esnaf için EYT çağrısı
Lübnan'da yakalanan Suriyeliler askeri araca bindirilip geri gönderiliyor Dünya
Lübnan'da yakalanan Suriyeliler askeri araca bindirilip geri gönderiliyor