Büyükekşi'nin mumu bu kadar yandı. TFF'ye ayak oyunları yakışıyor mu? Gürel Yurttaş yazdı

Gürel Yurttaş / YENİÇAĞ

Ne federasyon başkanları gördüm ben.

Kimler geldi, kimler geçti o koltuktan.

Böylesini görmedim ama.

Yalanlama açıklamasından 2 gün sonra kendisini yalanlayan!

Tahmin ettiğiniz gibi...

Kuntz'un görevden alınma sürecinden bahsediyorum.

Bir öyle bir böyle. Bunları Türkiye Cumhuriyeti'nin Futbol Federasyonu Başkanı'na yakıştıramıyorum.

Bulgaristan maçından sonra Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un göreve devam edeceğini açıklamıştı.

Derken iki gün önce medyada bir haber çıktı, "Kuntz görevden alındı" diye.

Bir buçuk gün sesini çıkarmadı.

Bir buçuk gün sornra TFF'den şu resmi açıklama yapıldı:

"Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla duyurulur."

Saygılar sunduğu kamuoyunu saygıyla kandırıyordu oysa.

Haberi yazan basın mensuplarını yalancı ilan ediyordu.

Meğer o sırada Milli Takım'ın başına getirmeyi planladığı Montella ile görüşüyormuş. Hatta anlaşmış bile.

Aklınca ayak oyunları yapıyor.

Oysa sadece Türk basını değil, İtalyan ve Alman basını da bangır bangır yazıyor:

"Türk Milli Takımı'nın başına Montella geçiyor" diye.

Dünyadan haberi yok. Artık bu zamanda 30 sene önceki gibi işler hele de tüm ülkeyi ilgilendiren bu işler gizli kapaklı olmuyor.

Yalanlamasından iki gün sonra son açıklaması. Bugün hem de:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır.

Sayın Stefan Kuntz’a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

Ben bu satırları yazdığımda Montella konusunda resmi bir açıklama yapmadılar henüz. Ama anlaşmışlar bile. "İstanbul'a inmek üzere" diye haber aldım. 3 yıllım anlaşma yapmışlar zaten.

Anlayacağınız Kuntz daha görevinin başındayken Montella ile zaten işi bitirmişler.

Neyi gizliyorsun, kimden saklıyorsun.

TFF'ye bu tip hareketler yakışıyor mu?

Hem yazıyorum buraya...

Sorun sadece Kuntz değildi ki. Futbol Federasyonu'nun yönetilmesiyle ilgiliydi olay.

A Milli Takım iyi görüntü vermiyor, bu doğru da.

Bu yöneticilerle bu yönetim şekli de Türk futboluna, Türkiye Cumhuriyeti'nin Futbol Federasyonu'na hiç yakışmıyor.