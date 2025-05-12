Büyükelçi açtı ağzını yumdu gözünü: "Bu ulusal onura darbedir"

Romanya’nın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Andrei Muraru, George Simion’un vize muafiyetiyle ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi. AUR’un cumhurbaşkanı adayı Simion’un, Romanya’nın vize muafiyeti programına dahil edilmemesini memnuniyetle karşıladığı sözlerini “ulusal çıkarlara açık bir hakaret” olarak değerlendiren Muraru, “Kendi milletini aşağılıyor” dedi.

Simion, ABD’li MAGA yanlısı influencer Jack Posobiec’e verdiği röportajda, “Romanya şu anda demokratik bir ülke değil ve vize muafiyetine layık görülmemesi doğru bir mesajdır” ifadesini kullanmıştı. Ayrıca son yıllarda hükümetlerin vize başvuru reddi oranını düşürmek amacıyla kamu çalışanlarının 185 dolarlık vize ücretini devlet bütçesinden karşıladığını öne sürmüştü.

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Muraru, Simion’un iddialarını “skandal, sorumsuz ve tamamen uydurma” sözleriyle eleştirdi. Vize muafiyeti sürecinin şeffaf ve sıkı kurallar çerçevesinde yürütüldüğünü belirten büyükelçi, “Bu süreç sadece siyasi değil, teknik ve güvenlik kriterlerine dayanıyor. ABD güvenlik kurumları yıllar süren ortak çalışmanın ardından Romanya’nın tüm kriterleri karşıladığını teyit etti” dedi.

Büyükelçiye göre, Romanya’nın sınır güvenliği, terörle mücadele ve organize suçla iş birliği gibi alanlardaki başarısı sayesinde programa girme hakkı doğmuştu. Ancak Muraru, Trump yönetiminin bu süreci durdurduğunu ve kararın tamamen siyasi olduğunu da vurguladı.

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"ULUSAL ONURA ZARAR"

Muraru, “Simion’un ABD’nin Romanya’yı dışlamasını sevinçle karşılaması, sadece kendi halkına karşı değil, ulusal onura da ağır bir darbedir. Bu tutum, Amerikalı ortaklar nezdinde bile bir aşağılık kompleksi ve milletine karşı sorumsuzluktur” şeklinde konuştu.

Muraru’ya göre, vize muafiyeti hakkı sadece hükümetlerin değil, yıllarca çalışan diplomatların, güvenlik uzmanlarının ve hukukçuların ortak emeğinin bir sonucudur. “Gerçek vatanseverlik, ülkesinin haklarını savunmaktır. Sahte söylemlerle popülizm yapmak değil” diyerek sözlerini tamamladı.