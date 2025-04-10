Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Kaynak: DHA
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Dört ülkeye büyükelçi atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı ülkelere büyükelçi atamaları yapıldı. Karar kapsamında;

  • Bosna-Hersek nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Emin Akseki,

  • Burkina Faso nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Feriba Duygu Hokkacı Esirgen,

  • İrlanda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Esra Cankorur,

  • Nijerya Federal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Poroy atandı.

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