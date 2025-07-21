Büyükelçilik açıkladı: ABD heyeti Türkiye'yi ziyaret etti

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Terör Finansmanıyla Mücadeleden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili Anna Morris’in başkanlığındaki heyetin Türkiye’ye geldiğini açıkladı. Heyet, Ankara ve İstanbul’da Türk, Iraklı ve Suriyeli yetkililerle temas kurarak, para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede iş birliğini güçlendirmeyi, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Suriye yaptırımlarını kaldırma kararına ve İran’a yönelik baskı politikasına dikkat çekmeyi hedefliyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Terör Finansmanıyla Mücadeleden Sorumlu ABD Müsteşar Yardımcısı Vekili Anna Morris'in Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Terör Finansmanıyla Mücadeleden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili Anna Morris’in liderliğindeki ABD Hazine Bakanlığı heyeti Türk, Iraklı ve Suriyeli hükümet yetkilileri ve finans kurumlarıyla Ankara ve İstanbul’da temasta bulunmak üzere bugün Türkiye’ye gelmiştir. Heyet, Trump Yönetimi’nin ABD’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımları kaldırma kararına dikkat çekecek ve Trump Yönetimi’nin İran’a azami baskı kampanyasına uyum sağlanmasını teşvik edecektir. ABD Hazine Bakanlığı, finans sektörünün para aklama ve terör finansmanıyla mücadele kabiliyetini arttırmak için yeni Suriye yönetimine yardım etmeye hazırdır."