Büyükkılıç, Geleneksel Teşkilat Bayramlaşma Programına katıldı

AKP Kayseri İl Başkanlığı önünde düzenlenen bayramlaşma programına, Başkan Büyükkılıç ile AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın yanı sıra AKP MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AKP Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AKP Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, S. Bayar Özsoy, ilçe belediye başkanları, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AKP Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, AKP ilçe başkanları, teşkilat mensupları ile basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Coşkulu şekilde gerçekleşen bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, katılımcıların Ramazan Bayramlarını tebrik ederek, "Huzur içerisinde daha nice Ramazanlara, bayramlara erişmenizi temenni ediyorum. AKP'nin ruhuna yakışır, insanlara hizmet etme sevdasıyla koşturan siz dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da katılımcıların Ramazan Bayramını tebrik ederek başladığı konuşmasında barış ve huzur içerisinde nice bayramlar kutlama dua ve temennisinde bulundu. Elitaş, "Bayramlar birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, kucaklaşmanın tavsiye edildiği en önemli günlerden birisi" sözleri ile AKP Genel Merkez Teşkilatı'nın düzenlediği vefa buluşmalarının önemine işaret etti.

85 milyonun tek yürek, tek yumruk olarak Türkiye Yüzyılına emin adımlarla yürümek gerektiğine vurgu yapan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise bayramların ve ramazanların da buna bir vesile olduğunu söyleyerek katılımcıların arife günü ve Ramazan Bayramını tebrik etti.

AKP MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da birlik, beraberlik içerisinde bir bayrama daha kavuştuklarını dile getirerek, "Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Bundan sonra da bu birlik ve beraberlik içerisinde tüm AKP fertleri olarak hep birlikte çalışacağız. Bütün İslam âlemin, Türk dünyasının, Kayseri'nin ve ülkemizin bayramını kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

AKP Kayseri Murat Cahid Cıngı da bereketli, güzel bir Ramazan geçirdiklerini ifade ederek katılımcılara muhabbet ve bayram sevinci içerisinde iyi bayramlar dilerken, Milletvekili S. Bayar Özsoy ise milletin hizmetkârı olduklarına vurgu yaparak tüm katılımcıların Ramazan Bayramını tebrik etti. Milletvekili Ayşe Böhürler teşkilat mensupları ve tüm katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak Ramazan Bayramı vesilesiyle Gazze başta olmak üzere tüm dünyaya huzur ve barış gelmesini dilerken, AKP Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da katılımcıların Ramazan Bayramını tebrik etti.

AKP Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise böyle bir coşkuyu, kalabalığı görmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Bir Ramazanı daha bereketiyle geçirdik. Çok şükür Kayseri'de çalınmadık kapı bırakmamak adına 16 ilçemizde gece gündüz denmeden çalışan teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim nice nice bayramlara coşkuyla ulaşmayı nasip etsin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç, teşkilat mensupları ve katılımcılarla tek tek bayramlaşarak sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlar dileklerini iletti.