Judoda Millilerden kötü başlangıç

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıran şampiyonanın ilk gününde 3 milli sporcu tatamiye çıktı.

Kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder, üçüncü turda, aynı sıklette Merve Azak ve erkekler 60 kiloda Salih Yıldız ise ikinci turda rakiplerine yenilerek elendi.

Şampiyonanın ikinci gününde cuma günü erkekler 66 kiloda Muhammed Demirel madalya mücadelesi verecek.