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Judoda Millilerden kötü başlangıç

Büyükler Dünya Judo Şampiyonası, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 19:09
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Büyükler Dünya Judo Şampiyonası başladı ama Milliler minderden boynu bükük ayrıldı

Judoda Millilerden kötü başlangıç
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Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıran şampiyonanın ilk gününde 3 milli sporcu tatamiye çıktı.

Kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder, üçüncü turda, aynı sıklette Merve Azak ve erkekler 60 kiloda Salih Yıldız ise ikinci turda rakiplerine yenilerek elendi.

Şampiyonanın ikinci gününde cuma günü erkekler 66 kiloda Muhammed Demirel madalya mücadelesi verecek.

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