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Eskrimde Ankara rüzgarı

Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 21:21
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Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası'nda Ankara ekipleri şov yaptı

Eskrimde Ankara rüzgarı
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Türkiye Eskrim Federasyonunun (TEF), Konya'da düzenlediği Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda yapılan ve iki gün süren müsabakalarda Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Mersin, Sakarya ve Trabzon'dan erkeklerde 99, kadınlarda ise 73 eskrimci mücadele etti.

Şampiyonada erkeklerde Ankara Eskrim ve Pentatlon Spor Kulübünden Halis Efe Elibol, kadınlarda ise Çankaya Eskrim Spor Kulübü sporcusu Aleyna Ertürk birinci oldu.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.


 

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