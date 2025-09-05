Büyükşehir Belediyesi’nden dev destek!

Malatya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğine uyum sağlamak ve kuraklıkla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla tarım altyapısını modern sulama sistemleriyle güçlendirecek dev bir projeyi hayata geçiriyor. Toplam 70 milyon liralık yatırım ile açık sulama kanalları kapalı sisteme dönüştürülüyor.

Malatya'nın 13 ilçesi ve 165 mahallesinde yürütülen çalışmalarda toplam 255 bin metre uzunluğunda PVC, polietilen ve çelik boru hattı döşeniyor. Proje kapsamında yaklaşık 325 bin dekar tarım arazisinde modern sulama sistemleri ile suyun verimli ve kayıpsız şekilde toprakla buluşması sağlanacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, projenin kentin tarımsal anlamda tarihi bir adımı olduğunu belirterek, "Kuraklık artık sadece kırsalın değil, tüm insanlığın ortak sorunu. Biz bu sorunu görmezden gelmiyor, çiftçimize omuz veriyoruz. Modern sulama altyapımızla hem suyumuzu hem geleceğimizi koruyoruz. Bu yatırım, Malatya'nın tarımsal potansiyelini artıran tarihi bir adımdır" diye konuştu.