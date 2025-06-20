Büyükşehir Belediyesi'nden spor kulüplerine dev destek! Gençler için milyonlarca liralık yatırım

Spora ve sporcuya verdiği önemle kamuoyunun takdirini kazanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatıyla, kentteki amatör spor kulüplerine doğrudan maddi destek verilecek. Sporla büyüyen her genç, güçlü bir geleceğin teminatıdır sloganıyla hayata geçirilen bu destek programı kapsamında, toplam 8 milyon 400 bin TL’lik bütçeyle Şanlıurfa genelinde faaliyet gösteren ve başvuru şartlarını karşılayan spor kulüplerine nakdi yardım sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla, mali disiplin ve tasarrufla oluşturduğu bu bütçe, kentteki spor faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu destek, yalnızca maddi bir katkı değil; aynı zamanda gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sporla buluşturmayı amaçlayan önemli bir sosyal yatırım olarak planlanıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Destekten faydalanmak isteyen spor kulüplerinin, liglerini tamamlamış olmaları ve belirlenen başvuru kriterlerini eksiksiz şekilde karşılamaları gerekiyor. Nakdi yardıma başvurmak isteyen kulüpler, 23 - 27 Haziran 2025 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Başvurular, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde yer alan Spor Kulübü Birimine, 11 Nisan Külliyesi Altı adresinde kabul edilecek. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, tüm başvuruların şeffaflık ve adalet ilkesi doğrultusunda titizlikle değerlendirileceğini, her kulübe eşit mesafede yaklaşılacağını özellikle vurguladı.