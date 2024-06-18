Büyükşehir Belediyesinden toplu taşımaya kallavi zam

Kaynak: Haber Merkezi
Büyükşehir Belediyesinden toplu taşımaya kallavi zam

Büyükşehir Belediyesi, mevcut ekonomik koşullar altında yeni bir zamma imza attı. Toplu taşıma hizmetlerinde yüzde 13'lük bir fiyat artışı uygulandı.

Kayseri'de toplu ulaşım maliyetlerindeki artış, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) tarifelerde bir güncelleme yapmasına neden oldu. UKOME'nin açıklamasına göre, temel harcama kalemleri arasında yer alan yakıt, enerji, işgücü, bakım ve yedek parça maliyetlerindeki yükseliş, bu zam kararını kaçınılmaz kıldı.

Hatırlatma olarak, son fiyat güncellemesi 2023 Temmuz ayında gerçekleşti. Yeni tarifeyle, standart bilet fiyatı 11,50 TL'den 16,50 TL'ye, indirimli bilet 6,25 TL'den 9,00 TL'ye çıkarken, aylık 150 biniş hakkı sunan abonman biletin fiyatı da 250 TL'ye yükseltildi. Ayrıca, abonman kart sahipleri için mevcut sistemde bir değişiklik olmayacağı ve kullanıcıların 80 dakika içinde iki ücretsiz aktarma hakkından yararlanmaya devam edebilecekleri belirtildi.

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KAYSERİ ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIM TARİFESİ

23 Mayıs 2024 tarihi itibariyle geçerli kayseri şehir içi toplu ulaşım tarifesi şu şekilde;

  • Kontaksız Tam 16,50
  • Kontaksız İndirimli 9,00
  • Abonman Tam (Aylık 150 Biniş Ücreti) 710,00
  • Abonman Tam (Aylık 30 Biniş Ücreti) 435,00
  • Abonman İndirimli (Aylık 150 Biniş Ücreti) 250,00
  • Kontaksız Öğretmen 13,00
  • Aktarmalı Hat Kontaksız Tam 15,25
  • Aktarmalı Hat İndirimli 8,35

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yayınlanan duyuru göre zamlı tarifeler, 23 Mayıs 2024 tarihinden itibaren Kayseri genelinde yürürlüğe girdiği bilgisi verildi.

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