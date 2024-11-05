Büyükşehir güvenli yol çalışmalarına devam ediyor!

Büyükşehir Belediyesi Dirgeme yolundan sanayi kavşağına ve alışveriş merkezlerine giden 1 km'lik yol güzergâhında yol genişletme ve zemin dolgusu çalışmalarına başladı.

Daha sonra sıcak asfaltla kaplanacak yolda yeşil alan ve kaldırım imalatları da yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yol çalışması yaklaşık iki ay sürecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Süleyman Soydemir vatandaşlar tarafından çok tercih edilen bir yolu daha modern ve güvenli hale getirmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Süleyman Soydemir; "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın öncülüğünde Muğla'nın Menteşe ilçesinde okullar bölgesi ile kamu kurumları bölgesini bir birine bağlayan servis yolunda çalışmalara başladık. Bu yolla birlikte yaklaşık olarak 17 metre genişliğinde bir platform yapılması hedefleniyor. Yolumuzda 8 metrelik araç yolu ve sağlı sollu kaldırımlar bulunacak. Bu yolla birlikte vatandaşlarımız güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabileceklerdir" ifadelerini kullandı.