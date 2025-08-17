Büyükşehir plajları turist akınına uğruyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve Lara'daki plajları yerli ve yabancı turist akınına uğruyor.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bulunan EKDAĞ 1 No'lu ve EKDAĞ 3 No'lu plajlarla birlikte Lara Sahili'nde bulunan EKDAĞ 2 No'lu plajlar sunduğu hizmetlerle Antalyalıların ve kenti ziyaret eden turistlerin bu yaz da gözdesi oldu. Uygun fiyatlı ve temizliğiyle ilgi çeken plajlar, sürekli hazır halde bulunan cankurtaran ve robot cankurtaranlarla da güven veriyor.

"SAKİN VE TEMİZ"

EKDAĞ 2 No'lu Plaj ziyaretçisi Onur Öztürk, "Buraya sık sık geliyoruz. Diğer yerlere göre daha uygun fiyatlara sahip, ekonomik bir yer. Buranın sakin ortamı ve lezzetli yiyeceklere sahip olması, park alanına yakın olması benim için önemli tercih sebepleri" diye konuştu. Plajı tercih eden vatandaşlardan Hakan Gençtürk ise "Özellikle sakinliği ve temiz oluşu beni cezbediyor. Ekonomik açıdan çok uygun bir yer. Park alanına yakın olması da tercih sebebim. Personel çok ilgili. Bu güzel hizmetten çok memnunum umarım böyle yerlerin sayısı daha da artar" şeklinde konuştu.

"UYGUN FİYATLI HİZMET"

EKDAĞ 3 No'lu Plaj ziyaretçisi Özlem Şen, "Almanya'dan geldim. 3 haftadır buradayım ve sürekli buraya geliyoruz. Kafeterya fiyatı ve şezlong fiyatı uygun, hizmet güzel. Cankurtaranların oluşu da bizim için güvenli hissettiriyor" dedi.