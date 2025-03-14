Büyükşehir zabıtasından hatalı parklara ceza!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Büyükşehir zabıtasından hatalı parklara ceza!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından şehirdeki trafik düzenini sağlamak amacıyla yapılan denetimler kapsamında, otobüs duraklarına hatalı park eden araçlara cezai işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, özellikle yoğun saatlerde toplu taşıma araçlarının ulaşımını aksatacak şekilde park eden araçlara karşı titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan denetimlerde, otobüs duraklarına park eden araçlar tek tek tespit edilerek, sürücülerine cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri, bu tür hatalı parkların toplu taşıma sistemini olumsuz etkileyerek, yolcuların mağduriyetine yol açtığını belirterek, denetimlerin devam edeceğini ve kurallara uymayan sürücüler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını vurguladı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şehir içi trafik düzenini sağlamak ve toplu taşıma hizmetlerinin aksamadan devam etmesini temin etmek için benzer denetimlerin artırılacağını duyurdu.

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