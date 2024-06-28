Büyükşehirden 37 bin TL promosyon! Pazar günü hesaplara yatacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan toplam 4 bin 463 çalışan banka promosyonu 30 Haziran Pazar günü hesaplara yatırılıyor. Büyükşehir personeli kişi başı 37 bin 200 TL banka promosyonu alacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Muğla’ya birlikte hizmet ettikleri Büyükşehir çalışanları için her zaman en iyisini düşündüklerini söyledi.

Başkan Aras; “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle alım gücünün düştüğü bugünlerde Büyükşehir çalışanlarımız için promosyon anlaşması imzaladık. Büyükşehir Belediyemizde çalışan kardeşlerimiz ve yol arkadaşlarımız promosyonu güle güle harcasınlar. Muğla’mız için birlikte hizmet ürettiğimiz mesai arkadaşlarımızın haklarını ve refahını her zaman ön planda tutmaya devam edeceğiz” dedi.