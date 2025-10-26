Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Tebriz Kapı Kültür ve Sanat Çarşısında ‘vatandaşa sulu yemek’ hizmeti başlatan EBB Kültür A.Ş, fiyat, sağlık ve kaliteyle göz doldurdu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ‘halk marketlerle’ başlattığı hizmet atağını sosyal tesislerinde de devam ettiriyor. EBB Kültür A.Ş bünyesinde, Palandöken Kayak Merkezi’nde yer alan ‘Cafe 25’de Erzurumlulara ‘ucuz ve kaliteli’ döner hizmeti başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde de yine EBB Tebriz Kapı Kültür ve Sanat Çarşısında ‘sulu yemek’ konsepti göz doldurmaya başladı.

EBB Kültür A.Ş olarak sosyal tesislerde Erzurumluların hizmetine olduklarını söyleyen Şirketin Genel Müdürü Muharrem Aksu, " Palandöken Kayak Merkezi’nde yer alan ‘cafe 25’de şehrimizin en iyi dönerini en iyi fiyatla halkımızın hizmetine sunduk. Kesiminden pişirmesine kadar şirket olarak biz yapıyoruz. Sayın Başkanımız Mehmet Sekmen’in talimatlarıyla dar gelirli vatandaşlarımızın Palandökenimiz’de en ucuz döneri ailesiyle birlikte gelip yiyebiliyor. Şimdi de yine sayın başkanımızın talimatıyla ‘Tebriz kapı kültür sanat çarşısında’ en kaliteli, en sağlıklı ve en hesaplı sulu yemek hizmetini başlattık. Erzurum’da yaşayan herkesi bekliyoruz. İnsanlar aileleriyle birlikte gelip yemek yiyebilirler. Her gün çeşit çeşit yemek çıkarıyoruz. Sosyal tesislerde ki amacımızda bu zaten. En sağlıklı ve en hesaplı ürünleri hemşehrilerimize sunmak. Bizleri destekleyen başta Başkanımız Mehmet Sekmen, olmak üzere, tüm kurum amirlerime de teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.