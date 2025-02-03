Büyükşehir’den ihtiyaç sahipleri için önemli hamle: İki katına çıkarıldı!

Kaynak: İHA
Büyükşehir’den ihtiyaç sahipleri için önemli hamle: İki katına çıkarıldı!

Sosyal belediyecilik alanında her gün örnek işlere imza atan, yeni uygulamaları hizmete alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı ailelere yönelik iki ayda bir verilen "Sosyal Yardım Kartı" desteğinde yeni düzenlemeye gitti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında uygulamalarını genişletiyor. Yusuf Alemdar'ın önderliğinde su tarifesinde yüzde 20 indirim, öğrencilere ücretsiz ve yüzde 54 indirimli ulaşım desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara da önemli bir destek eli uzatarak sosyal belediyecilikte Türkiye'de örnek olan işlere imza atıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından dezavantajlı ailelere yönelik verilen "Sosyal Yardım Kartı" desteğinde önemli bir düzenlemeye gidildi. İki ayda bir verilen sosyal ödenek desteğinin, artık her ay ihtiyaç sahibi vatandaşların hesabına yatırılması konusunda karar alındı.

Bu adımla birlikte ailelerin temel ihtiyaçlara erişimi daha kolay hale gelecek. Ayrıca şehrin her bir köşesindeki ihtiyaç sahipleri büyük bir hassasiyetle takip edilecek. Sosyal yardım mekanizmalarını güçlendirmek için atılan bu adımla sosyal yardım desteğinin miktarı iki katına çıkmış olacak.

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