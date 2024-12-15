Büyükşehir’den Sarkopeni’ye karşı farkındalık etkinliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen "Sarkopeni'ye Dur De" etkinliği Çetin Emeç Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kas sağlığını tehdit eden ve yaşla birlikte ortaya çıkan sarkopeni hastalığına dikkat çekilen etkinlikte, bu sağlık sorununun önlenmesi ve tedavisi üzerine önemli bilgiler paylaşıldı. Kas kütlesi ve gücündeki azalmayla yaşlı bireylerin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilen sarkopeni, erken farkındalık ve doğru müdahalelerle önlenebiliyor.

Etkinliğin konuk konuşmacılarından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Gülseren Elay, sarkopeninin belirtileri, risk faktörleri ve önleme yöntemleri hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Elay, toplumda sessiz bir tehlike benzetmesi yaptığı sarkopeni hastalığının, kasları güçlendirmek, canlandırmak ve korumak yoluyla önlenebileceğini söyledi. Vatandaşların bu konuda bilinçlenmesinin öneminin büyük olduğunun altını çizen Elay, hastalıkta erken teşhisin ve hareketli yaşamın bir hayli önemli olduğuna dikkati çekti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Yusuf Çelebi burada yaptığı konuşmada, belli bir yaşta insanlarda hareket tembelliğinin yaygınlaştığına vurgu yaparak, "Hocalarımızın sahip olduğu geniş vizyon ve sunduğumuz özel kurslar sayesinde, bireyleri hareketsizliğin olumsuz etkilerine karşı bilinçlendiriyor, aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için gerekli adımları atmalarına yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Etkinlik sonunda katılımcılar, uzmanlara birebir sorular yönelterek merak ettikleri konular hakkında bilgi alırken, organizasyon büyük beğeni topladı.