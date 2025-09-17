Büyükşehir’e 300 milyonluk soru!

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi ORBEL A.Ş. hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 300 milyon TL’lik SGK borcunun, belediyeye ait iki arsa ile ödenmesini sert bir dille eleştiren Titiz, kamuoyuna şeffaflık çağrısı yaptı.

“BU BORÇ NASIL BİRİKTİ, KİM SORUMLU?

Fatih Titiz’in açıklamasında, ORBEL’in borçlarının boyutuna ve bu borçların belediye tarafından neden karşılandığına dair ciddi sorular yer aldı:

“ORBEL’in 300 milyon liralık sigorta borcu nasıl birikir? ORBEL ne iş yapar, kaç kişi çalıştırır? Hadi bu borcu yaptı, yatırım var dersiniz ki zannetmiyorum ama 300 milyon liralık borcu Ordu Büyükşehir Belediyesi neden ödemek zorunda kalır?”

“ARSA SATARAK BORÇ MU ÖDENİR?

Açıklamada, belediyenin bu borcu arsa satarak kapatmasını da eleştiren Titiz, satılan arsaların aslında halkın mülkiyeti olduğunu vurguladı:

“Bu arsa ORBEL’in değil, Ordu Büyükşehir Belediyesi personelinin de değil. Tamamı Ordulu vatandaşların arsaları. Lütfen artık bu arsa satmayı bırakın!”

BELEDİYE ŞİRKETLERİNE ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Fatih Titiz, sadece ORBEL değil, tüm iştirak şirketleri hakkında kapsamlı bilgi talep etti:

*Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi’nden bu şirketlere ne kadar sermaye aktarıldı?

*Hangi iş kolları bu şirketlere devredildi?

*Bu şirketlerde kaç kişi çalışıyor, kaçı belediyede görevli değil ama yüksek maaşlı yönetici konumunda?

*Yönetim kurulu üyelerinin isimleri, sayısı ve maaşları kamuoyuyla paylaşılmalı.

*Medya ve tanıtım adı altında hangi şirketlere, ne kadar ödeme yapıldı? Bu ödemeler hangi iş karşılığında gerçekleşti?

“SADECE SİYASETÇİ OLARAK DEĞİL, BİR BABA OLARAK DA SORUYORUM”

Fatih Titiz, açıklamasının sonunda eleştirilerini siyasetin ötesine taşıyarak şu ifadeleri kullandı:

“Ordu’da yaşayan, Ordu’yu seven, burada çocuk büyüten bir baba olarak soruyorum. Gelecek nesillere arsa kalmıyor, borçlu bir belediye bırakılıyor. Bu gidişle ciddi sıkıntılar yaşanacak. Büyükşehir Belediye Başkanımızı da özellikle bu iştirak şirketlerini yakından takip etmeye davet ediyorum.”

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Fatih Titiz’in açıklamaları Ordu kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, gözler şimdi Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne çevrildi. Belediyenin bu iddialara ne yanıt vereceği merak konusu.