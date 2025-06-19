Büyükşehir’in ‘Lokanta’ tiyatrosu tam not aldı

Kaynak: İHA
Büyükşehir’in ‘Lokanta’ tiyatrosu tam not aldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen "Lokanta" isimli tiyatro oyunu tiyatroseverlerden büyük beğeni topladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kültür ve sanat dolu gece ile bir kez daha Aydınlılar ile buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları ve Tiyatro Atölyesi öğrencileri tarafından sahnelenen "Lokanta" adlı oyun, tiyatroseverlerden tam not aldı. Bir lokantada geçen komik skeçlerden oluşan oyun, 7'den 70'e her yaştan izleyiciyi kahkahalara boğdu. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda sahnelenen gösterimi yüzlerce vatandaş ilgiyle izledi.

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Tiyatroseverler, Şehir Tiyatroları ve Tiyatro Atölyesi oyuncularının performanslarını ayakta alkışlayarak beğenilerini dile getirdi. İzleyiciler, sanatın her dalına verdiği destek nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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