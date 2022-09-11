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Büyükşehirlerde yaşayan memurlara tazminat. Tayin isteyen sayısı 3 kat arttı

Türkiye’de artan enflasyon ve geçim sıkıntısı nedeniyle büyükşehirlerden tayin olmak isteyen memur sayısı 3 katı arttı. Büro Memur-Sen Başkanı Yazgan da büyükşehirlerde yaşayan memurlara tazminat verilmesi çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 16:12
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Büyükşehirlerde yaşayan memurlara tazminat. Tayin isteyen sayısı 3 kat arttı

Büyükşehirlerde yaşayan memurlara tazminat. Tayin isteyen sayısı 3 kat arttı
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Büro Memur-Sen'in verilerine göre, memurların büyükşehirlerden tayin talebi önceki yıllara göre 2-3 kat arttı. Sendika Genel Başkanı Yusuf Yazgan, büyükşehirlerden küçük illere doğru memur göçünün başlayacağını belirterek, bu durumun 'kadro eksikliği' sıkıntısını ortaya çıkaracağı uyarısında bulundu.

“GIDA GİBİ DİĞER KALEMLERE PARA KALMIYOR”
Memur göçünün en önemli nedeninin astronomik rakamlara ulaşan kiralar olduğunu vurgulayan Yazgan "'Ankara’da kiralar 5 bin TL'yi aşmış durumda. İzmir'de 6, İstanbul'da da 7 bin TL'yi aştı. Ortalama devlet memuru maaşının 10 bin TL olduğunu değerlendirirsek, gıda-eğitim gibi diğer kalemlere büyük şehirlerde yaşayan memur arkadaşlarımızın parası kalmıyor'' diye konuştu.

“EN AZINDAN KİRALARIN YARISININ KARŞILANMASI GEREKİYOR”
Yazgan, büyükşehirlerde yaşayan memurlara tazminat verilmesi çağrısı yaptı. NTV'de yer alan habere göre, memurlara kira yardımı çağrısında da bulunan Yazgan, ''En azından kiralarının yarısının karşılanması gerekiyor. Büyükşehir tazminatının sendikalarla değerlendirerek karara bağlanması gerekiyor'' dedi.

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