Büyükşehirlerdeki esnafın vergi yükü artıyor!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Büyükşehirlerdeki esnafın vergi yükü artıyor!

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile büyükşehirlerde 30 bin üstü nüfuslu ilçelerdeki çok sayıda meslek için basit usul defter tutma hakkı kaldırıldı. Karar ile muhasebe ve vergi yükleri artacak.

9 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 'büyükşehir belediyesi' çatısı altında yer alan ve nüfusu 30 bini geçen ilçelerde bulunan esnafların götürü (basit) usul defter tutma olanağı kaldırıldı.

Uygulama ile birlikte başta restoran ve tamirci gibi çok sayıda işletmenin muhasebe ve vergi yükleri artacak.

Yeni düzenlemeden etkilenecek meslekler:

a) Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar,
b) Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar (Münhasıran bir işyeri açmaksızın gezici olarak veya pazar takibi suretiyle perakende emtia alım-satımı ile uğraşanlar hariç),
c) İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar,
ç) Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar,
d) Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler,
e) Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler,
f) Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar.

foto.jpg

Yurt dışı çıkış harcına rekor zam!Yurt dışı çıkış harcına rekor zam!

Maaşlardan zorunlu olarak kesilecek! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyorMaaşlardan zorunlu olarak kesilecek! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Son Haberler
Altının gramı yükselişine devam ediyor! İşte altında günün son rakamı (9 Eylül 2025)
Altının gramı yükselişine devam ediyor! İşte altında günün son rakamı (9 Eylül 2025)
Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak yanıt!
Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak yanıt!
Türkiye geçen yıl 117,2 milyar dolarlık hizmet ihracatı yaptı!
Türkiye geçen yıl 117,2 milyar dolarlık hizmet ihracatı yaptı!
Bebekler gömüldü, yetişkinler yakıldı! Konya’da 3.500 yıllık sır
Bebekler gömüldü, yetişkinler yakıldı! Konya’da 3.500 yıllık sır
Okul çantası kabusa dönüşmesin! Çocuklar tehlikede! Uzmanlar uyarılarını sıraladı
Okul çantası kabusa dönüşmesin! Çocuklar tehlikede! Uzmanlar uyarılarını sıraladı