Büyükşehirlerdeki esnafın vergi yükü artıyor!

9 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 'büyükşehir belediyesi' çatısı altında yer alan ve nüfusu 30 bini geçen ilçelerde bulunan esnafların götürü (basit) usul defter tutma olanağı kaldırıldı.

Uygulama ile birlikte başta restoran ve tamirci gibi çok sayıda işletmenin muhasebe ve vergi yükleri artacak.

Yeni düzenlemeden etkilenecek meslekler:

a) Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar,

b) Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar (Münhasıran bir işyeri açmaksızın gezici olarak veya pazar takibi suretiyle perakende emtia alım-satımı ile uğraşanlar hariç),

c) İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar,

ç) Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar,

d) Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler,

e) Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler,

f) Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar.

