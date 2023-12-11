Büyükşehirlerden kaçıp memleketlerine dönenler şok yaşadı. Konut krizi ülkenin dört bir yanını sardı

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde artan daire fiyatlarından dolayı vatandaşlar Doğu Anadolu’nun en sessiz ilçesi olan Tatvan’a göç ediyor. Bu nedenle ilçede kiralık ve satılık daire bulma sıkıntısı yaşanırken, emlak firmaları da bu durum nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını açıkladı.

BİTLİS’TE AÇILAN TEKSTİL FABRİKALARI NÜFUSU ARTIRIYOR

Emlak Danışmanı Murat Cihan Maltaş yaptığı açıklamada son dönemde Bitlis’te açılan tekstil fabrikaları nedeniyle Bitlisli vatandaşlar büyükşehirlerden geri döndüğü için nüfus artışı ve buna bağlı olarak kiralık ev sıkıntısı yaşandığını belirtti. Maltaş, önümüzdeki sene bölgede ciddi bir inşaat projesi yapılmasını beklediklerini söyledi.

“ARTIK TATVAN’IN DA HERHANGİ BİR BATI ŞEHİRLERİNDEN BİR FARKI OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ”

Vatandaşlara yatırımlarını arsa ve daireye yapmalarını öneren Emlak Danışmanı Murat Cihan Maltaş, “Yaklaşık 3-4 yıldır büyükşehirlerden ilimize çok ciddi bir şekilde nüfus göçü oluyor. Bundan dolayı ilimizde de daire fiyatları ve arsa fiyatları ikiye katlanmış durumda. Bizler de son 3-4 yıldır ilçemizde kiralık daire bulma konusunda bayağı bir zorluk çekiyoruz. Daire alan kişiler daha çok yatırım amaçlı aldıkları için kiraya çok vermiyorlar. Bundan dolayı vatandaşlarımız kira konusunda bayağı mağdur olmuş durumda. Kısmet olursa eğer önümüzdeki yıl inşallah bölgemizde ciddi bir inşaat projesi yapılması bekleniliyor. Bununla beraber kiralık dairelerle ilgili iyi sonuçlar almayı düşünüyoruz. Edindiğimiz tecrübeler ışığında il dışından gelen, göç eden vatandaşlarımıza önerimiz yatırımlarını arsa, daire yönünde yapmalarıdır. Kendilerine bir kazanç kapısı haline gelmesi için bu önerilerimizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Artık Tatvan’ın da herhangi bir batı şehirlerinden bir farkı olmadığını görüyoruz. Tatvan ilçesi bütün hayat şartları, bütün imkanların mevcut olduğu bir ilçe haline gelmiştir” şeklinde konuştu.