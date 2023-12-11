Büyükşehirlerden kaçıp memleketlerine dönenler şok yaşadı. Konut krizi ülkenin dört bir yanını sardı

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerde yaşanan konut krizi nedeniyle memleketleri Bitlis’e taşınmayı düşünen vatandaşlar büyük şok yaşadı.

KAYNAK: İHA
Büyükşehirlerden kaçıp memleketlerine dönenler şok yaşadı. Konut krizi ülkenin dört bir yanını sardı

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde artan daire fiyatlarından dolayı vatandaşlar Doğu Anadolu’nun en sessiz ilçesi olan Tatvan’a göç ediyor. Bu nedenle ilçede kiralık ve satılık daire bulma sıkıntısı yaşanırken, emlak firmaları da bu durum nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını açıkladı.

BİTLİS’TE AÇILAN TEKSTİL FABRİKALARI NÜFUSU ARTIRIYOR

Emlak Danışmanı Murat Cihan Maltaş yaptığı açıklamada son dönemde Bitlis’te açılan tekstil fabrikaları nedeniyle Bitlisli vatandaşlar büyükşehirlerden geri döndüğü için nüfus artışı ve buna bağlı olarak kiralık ev sıkıntısı yaşandığını belirtti. Maltaş, önümüzdeki sene bölgede ciddi bir inşaat projesi yapılmasını beklediklerini söyledi.

fabrika111.jpg

“ARTIK TATVAN’IN DA HERHANGİ BİR BATI ŞEHİRLERİNDEN BİR FARKI OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ”

Vatandaşlara yatırımlarını arsa ve daireye yapmalarını öneren Emlak Danışmanı Murat Cihan Maltaş, “Yaklaşık 3-4 yıldır büyükşehirlerden ilimize çok ciddi bir şekilde nüfus göçü oluyor. Bundan dolayı ilimizde de daire fiyatları ve arsa fiyatları ikiye katlanmış durumda. Bizler de son 3-4 yıldır ilçemizde kiralık daire bulma konusunda bayağı bir zorluk çekiyoruz. Daire alan kişiler daha çok yatırım amaçlı aldıkları için kiraya çok vermiyorlar. Bundan dolayı vatandaşlarımız kira konusunda bayağı mağdur olmuş durumda. Kısmet olursa eğer önümüzdeki yıl inşallah bölgemizde ciddi bir inşaat projesi yapılması bekleniliyor. Bununla beraber kiralık dairelerle ilgili iyi sonuçlar almayı düşünüyoruz. Edindiğimiz tecrübeler ışığında il dışından gelen, göç eden vatandaşlarımıza önerimiz yatırımlarını arsa, daire yönünde yapmalarıdır. Kendilerine bir kazanç kapısı haline gelmesi için bu önerilerimizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Artık Tatvan’ın da herhangi bir batı şehirlerinden bir farkı olmadığını görüyoruz. Tatvan ilçesi bütün hayat şartları, bütün imkanların mevcut olduğu bir ilçe haline gelmiştir” şeklinde konuştu.

aw096275-03.jpg

aw096275-04.jpg

aw096275-05.jpg

aw096275-06.jpg

aw096275-07.jpg

tatvan111.jpg

İlgili Haberler
Kiralık konutta uzun süre sonra bir ilk. Ev sahipleri fiyat politikasını değiştirdi
İstanbul'da barınma maliyeti korkunç seviyelerde. Hangi ilçede konut fiyatları ve kiralar ne kadar?
Kira fiyatları uçunca mobil evlere ve karavanlara akın başladı. Fiyatları 250 bin TL’den başlıyor
Yüksek kira ve ev fiyatlarında atılacak adımları Mehmet Şimşek açıkladı
Fahiş kiralara neşter vurulacak: Fiyatları yüzde 40 oranında düşürecek çözüm
Ankara'da konut fiyat artışı dudak uçuklatıyor. Başkent konut kiralarında İstanbul'u geçmeye hazırlanıyor
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Son Haberler
Hazar Ergüçlü'den sosyal medyayı sallayan cesur pozları olay oldu Magazin
Hazar Ergüçlü'den sosyal medyayı sallayan cesur pozları olay oldu
İtalya Başbakanı Meloni'den Ukrayna açıklaması. 'Hata olur' Dünya
İtalya Başbakanı Meloni'den Ukrayna açıklaması. 'Hata olur'
Bankta bulunan sırt çantası fünye ile patlatıldı Gündem
Bankta bulunan sırt çantası fünye ile patlatıldı
BM Genel Sekreteri Sudan'da Kızılhaç konvoyuna yönelik saldırı sonrası dehşete düştü Dünya
BM Genel Sekreteri Sudan'da Kızılhaç konvoyuna yönelik saldırı sonrası dehşete düştü
Bursa'da silahlı kavga; 1 ölü Gündem
Bursa'da silahlı kavga; 1 ölü
Takla atan otomobildeki anne hayatını yitirirken oğlu ağır yaralandı Gündem
Takla atan otomobildeki anne hayatını yitirirken oğlu ağır yaralandı