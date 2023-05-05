Büyükşen çifti cinayeti davasında kara çıktı

Konya'da, 4,5 yıl önce yanlış adrese girerek Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çiftini öldürmekle suçlanan Esra Taş (28) ve sevgilisi Abdullah Başdemir (47) ile cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik, azmettirici olduğu iddiasıyla 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Büyükşen çifti cinayeti davasında kara çıktı

Ancak delil yetersizliğinden dolayı tutuksuz sanık Zekeriya Okşen beraat etti. Duruşmaya, tutuklu sanıklar ve mağdur ailelerinin yakınları katıldı. Cinayet, Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında gerçekleşmişti.

İFTİRAYA UĞRAMANIN NE DEMEK OLDUĞUNU EN İYİ BEN BİLİRİM

Duruşmada, saldırı sırasında dipçik darbesiyle baygınlık geçirip, ölü gibi yapan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayarak, yoldan geçen komşularının aracına binen, çiftin kızları Büşra Büyükşen'e de söz verildi. Büşra Büyükşen, ''İftiraya uğramanın ne demek olduğunu en iyi ben bilirim. Başımı yastığa huzurla koyuyorum. Şikayetçiyim, en ağır cezayı almalarını istiyorum.'' dedi.

Çiftin doktor olan oğlu Osman Büyükşen, ''Anne ve babamın, mezarlarında huzurla uyumaları için size güvenim tam. Şikayetçiyim, en ağır cezayı almalarını istiyorum.'' dedi.

Çiftin diğer oğlu Uğur Büyükşen de kardeşleri gibi şüphelilerden şikayetçi olduğunu ve en ağır cezayı almalarını istediğini söyledi.

'BİR ŞÜPHELİ VARSA, O DA AİLEDİR'

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarını dinledikten sonra tutuklu sanıklara son sözlerini sordu.

Sanıklardan Abdullah Başdemir, cinayetle ilgisinin olmadığını belirterek, ''Cinayetle alakam olsa, dedikleri gibi panikleyip karakolu gitmezdim. Evliyim, çocuğum var. Benim yaptığım şey etik değil. Esra ile birlikte birkaç kızla birlikte olmuş olabilirim. Tanıklık eden Hatice yüzünden tutukluyum. Bir şüphe, bir şüpheli varsa o da ailedir. Ellerinde barut izleri çıkıyor. Yakından uzaktan alakam yok. Tahliyemi talep ediyorum'' diye konuştu.

Cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik de ifadesinde ''13 aydır tutukluyum. Bunları ömrümde bir kez dahi görmedim. Eşime, dostuma katilin kim olduğunu araştırtıyorum. Olayı kendi ailesi işliyor. Büyükşen ailesi ve iddia makamı bu suçu bizim üstümüze yıkmaya çalışıyor. Bu olayı yapanlar, bize bu suçu atanlar, benden beter olsun. Tahliyemi talep ediyorum.''dedi.

Esre Taş da ifadesinde vicdanın rahat olduğunu belirterek, ''Biz suçsuzuz. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum.'' dedi.

3 SANIK 2'ŞER KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik ile azmettirdiği iddia edilen Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir'i, Büyükşen çiftinin öldürülmesi nedeniyle 2'şer kez müebbet hapis, 'konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçlarından da 4'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Ertuğrul Çelik, ayrıca saldırı sırasında Büşra Büyükşen'i yaraladığı için de 9 ay hapis cezası daha aldı. Yardım ettiği öne sürülen tutuksuz sanık Zekeriya Okşen ise, delil yetersizliğinden beraat etti.

'KARARIN GECİKMİŞ DE OLSA DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Konya'da, 4,5 yıl önce yanlış adrese girilip Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili davada, azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Esra Taş (28) ve sevgilisi Abdullah Başdemir (47) ile cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık Zekeriya Okşen ise, delil yetersizliğinden beraat etti. Duruşmanın ardından çiftin oğulları Osman Büyükşen açıklama yaptı. Büyükşen, “Annem ve babamın öldürülmesi davasında bugün karar çıktı. İsmi basında geçen kişiler gereken cezayı aldılar. 2 kez müebbet cezası aldılar. Bu kararın gecikmiş de olsa doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Bizim sesimizi duyurmamıza vesile olan basın mensuplarına da teşekkür ediyorum” dedi.

ADLİYE ÇIKIŞI AİLELERIN BİRBİRİNE SALDIRI GİRİŞİMİ

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Osman Büyükşen’in basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada Abdullah Başdemir’in yakınları Büyükşen ailesinin bireylerine önce sözlü sataşmada bulundu. İki taraf birbirine saldırmak istedi, bu sırada adliye önünde önlem alan polisler ailelerin kavgasına engel oldu. Büyükşen ailesinin bireyleri polis korumasında adliyeden çıkartıldı.

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