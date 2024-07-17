Büyüleyici manzara böyle kaydedildi

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası, yılın her döneminde doğaseverleri büyüleyen manzaralar sunuyor. Özellikle ışık kirliliğinden uzak olması, gökyüzü gözlemciliği için ideal bir ortam sağlıyor.

Önen, uzun pozlama tekniği ile çektiği fotoğraflarda Nemrut Krater Gölü'nün ve çevresindeki diğer göllerin ışık kirliliği olmayan ortamını ve yıldızlarla bütünleşen manzarasını ölümsüzleştirdi. Nemrut Krater Gölü'nün kışın uzun sürdüğünü ve karların mayıs ayının ortalarına kadar yerden kalkmadığını belirten Önen, yaz aylarında göl ve yeşilliklerin birleşmesiyle muhteşem görüntülerin oluştuğunu ifade etti.

Önen, akşam saatlerinde karanlıkta Samanyolu Galaksisi ve milyonlarca yıldızın manzarası ile yeryüzündeki göl manzarasının birleştiğini ve harika görüntüler oluşturduğunu söyledi. Bu anları çekmek için saatlerce ve günlerce beklediklerini belirten Önen, saat 21.00 dolaylarında kaldera üzerinde Samanyolu Galaksisi'nin belirginleşmeye başladığını ve milyonlarca yıldızın ortaya çıktığını ekledi. Daha önce de bu bahar manzarası ile birçok güzel kare oluşturduklarını ifade etti.