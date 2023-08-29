Büyüme ağrısı ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Serdar Alfidan, çocukluk çağı bacak ağrılarının değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Büyüme ağrılarının genellikle bacaklarda, uylukların önünde, baldırlarda veya dizlerin arkasında bir ağrı veya zonklama olarak tanımlandığını dile getiren Alfidan, "Bazı çocuklar, büyüme ağrıları sırasında karın ağrısı veya baş ağrısı da yaşayabiliyor. 3-12 yaş arasında sıklıkla görülen bacak ağrıları “büyüme ağrısı” olabildiği gibi, ciddi hastalıkların habercisi de olabiliyor. Kemik tümörleri, hematolojik hastalık tümörleri, eklem iltihabı ve romatizmal eklem rahatsızlıkları da bacak ağrısı ile belirti verdiği için, büyüme ağrısının diğer hastalıklardan ayırt edilebilmesi büyük önem taşıyor. Büyüme ağrıları her iki bacağını da etkileme eğilimindedir ve geceleri ortaya çıkar, hatta çocuğu uykudan uyandırabilir. Ayak bileğinde de ağrı görülebilir. Bu süreç her ne kadar büyüme ağrısı olarak tanımlansa da büyümenin acı verdiğine dair bir kanıt yoktur. Büyüme ağrısı çoğu zaman basit masajla ve çocuğa gösterilecek şefkatle iyileşen ağrılardır" diye konuştu.

“ÇOCUĞUN OKULA GİTMESİNE ENGEL DEĞİL”

Alfidan, gergin aile ortamı, sevgisizlik gibi faktörlerin büyüme ağrılarını tetiklediğini gösteren bilimsel çalışmaların olduğunu belirtti.

Büyüme ağrılarının tanısı röntgen tetkiki ve laboratuvar testleri yapıldıktan sonra konulduğunu kaydeden Alfidan, "İyi karakterli bir ağrı olan büyüme ağrılarının tedavisinde herhangi bir aktivite kısıtlamasına gerek duyulmaz. Çocuğun okula gitmesinde ya da beden eğitimi derslerinden mahrum bırakılmasına gerek yoktur. Büyüme ağrılarının çocuklarda gelişebilecek diğer bacak ağrılarından ayrıştırılması ise büyük önem taşır. Çocuklarda bacak ağrıları kemik tümörleri ve hematolojik hastalıkların tümörlerine işaret edebileceği gibi eklem iltihabı ve romatizmal eklem hastalıklarının tanısında da önemli bir belirti olarak değerlendirilmektedir. Çocuklarda huzursuz bacak sendromu bazen yanlışlıkla büyüme ağrısı olarak teşhis edilir, ancak büyüme ağrılarının aksine bu sendrom yetişkinlikte de devam eder" ifadelerine yer verdi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Büyüme ağrısını diğer hastalıklardan ayırt edebilmeyi sağlayan bulgulardan bahseden Alfidan, "Büyüme ağrılarında çocuklar sürekli farklı eklem noktalarının ağrılarından yakınabilir. Eğer ağrı hep aynı noktada ise, bu noktada şişlik, hassasiyet ve aksama söz konusuysa bu ağrı büyük olasılıkla büyüme ağrısı değildir. Özellikle dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, çocuğun herhangi bir travma yaşayıp yaşamadığını sorgulamaktır. Bazen kalçada femur başında olan büyüme plağından başın kayması (femur başı epifiz kayması), perthes hastalığı veya kalçanın sinoviti gibi durumlar da dizde yansıyan ağrıya yol açar. Ancak bunların tamamında öykü farklıdır ve ağrıya aynı zamanda aksama eşlik eder. Kemik tümörleri ve hematolojik hastalıkların tümörlerinin önemli bir kısmı çocukluk çağında sık görülür. Bu nedenle ayırıcı tanıda bu hastalıklar mutlaka dışlanmalıdır. Romatizmal eklem hastalıklarını elemek önemlidir. Bu hastalıklarda tablo, öykü ve laboratuvar testleri ayırt etmede yardımcıdır. Yansıyan ağrılar, özellikle kalça ve belden vuran ağrılarda gerçek hastalığın kaynağı araştırılmalıdır. Bel ve kalça bölgesi dikkatle muayene edilmeli, gerekirse laboratuvar testleri ve röntgen istenmelidir" açıklamasında bulundu.