İlk bakışta anında tanıyanlar olsa da, kimileri fotoğraf karesindeki ismi hemen kestiremiyor. Milyonlarca takipçisi bulunan ünlü isimler, yaptıkları bu paylaşımlarla gündemdeki yerlerini korumaya devam ediyor.
Büyümüş de oyuncu olmuş! Fotoğraftaki çocuğun İnci Taneleri’nin Cihan’ı Kubilay Aka olduğuna inanamayacaksınız
Birçok farklı alanda adlarını sıkça duyduğumuz tanınmış simalar, kimi zaman sosyal medya hesaplarını kullanarak nostaljik karelerini takipçileriyle paylaşıyor. Bakalım şimdi 7’den 70’e geniş bir hayran kitlesine sahip olan bu ünlü oyuncuyu tanıyabilecek misiniz!
İlk bakışta anında tanıyanlar olsa da, kimileri fotoğraf karesindeki ismi hemen kestiremiyor. Milyonlarca takipçisi bulunan ünlü isimler, yaptıkları bu paylaşımlarla gündemdeki yerlerini korumaya devam ediyor.
Sosyal medya platformlarında çocukluk fotoğrafı paylaşma akımı popülerliğini hiç yitirmiyor.
Çok sayıda oyuncu ve şarkıcı da bu akıma katılarak, çocukluk ve gençlik dönemlerinden en özel anlarını hayranlarıyla paylaşıyor.
Bu isimlerden biri de şimdilerde 30 yaşına basan, kariyerinin zirvesinde yer alan çok ünlü bir oyuncu. Fotoğraftaki kişinin kim olduğunu öğrendiğinizde siz de büyük bir şok yaşayacaksınız...
Bu isimlerden biri de şimdilerde 30 yaşına basan, kariyerinin zirvesinde yer alan çok ünlü bir oyuncu. Fotoğraftaki kişinin kim olduğunu öğrendiğinizde siz de büyük bir şok yaşayacaksınız...
KUBİLAY AKA KİMDİR?
Kubilay Aka, genç yaşına rağmen hem televizyon hem sinema hem de dijital platformlarda sergilediği başarılı performanslarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran, Türkiye’nin önde gelen yetenekli oyuncularından biridir.
Kubilay Aka, 12 Nisan 1995 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.
Erken yaşta önemli projelerde yer alması ve kısa sürede televizyon, sinema ve dijital alanda başrol görevleri üstlenmesi, sektördeki konumunu sağlamlaştıran en önemli etkenler arasında yer alıyor.
Oyunculuk kariyerine 20'li yaşlarının hemen başında başlayan Aka, bu süreçte istikrarlı bir ilerleyiş sergileyerek genç kuşağın en başarılı isimleri arasına adını yazdırdı.
İstanbul doğumlu olan Kubilay Aka, üniversite eğitimi için Eskişehir'e gitmiş ve Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi bölümünden mezun oldu.
Eğitimini havacılık alanında tamamladıktan sonra bir süre havaalanında çalıştı, ancak bu süreçte oyunculuğa olan derin ilgisini fark ederek kariyerinde köklü bir değişikliğe gitti.
Kubilay Aka'nın kariyeri, ilk başta tesadüflerle başlamış gibi görünse de, bilinçli ve sağlam adımlarla büyüyerek çok yönlü bir yola evrildi.
Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra, 2016-2018 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan büyük ilgi gören "Vatanım Sensin" dizisinde hayat verdiği Ali Kemal karakteriyle ilk büyük çıkışını gerçekleştirdi
Bu çıkışın hemen ardından, 2017-2021 yılları arasında Show TV'nin efsanevi yapımlarından biri olan "Çukur" dizisinde Celasun Gümüş karakterini başarıyla canlandırarak dört sezon boyunca izleyicisiyle güçlü bir bağ kurdu. Bu rol, ona geniş bir hayran kitlesi kazandırdı.
2018’de Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaştığı "Aşk Bu Mu?" sinema filmiyle beyazperdeye de adım atan Aka, 2020 yılında Netflix'in çok izlenen yapımı "Aşk 101" dizisindeki Kerem Öz karakteriyle dijital platformlarda da başarılı bir kariyer inşa etti.
Ardından 2021 yılında Bensu Soral ile Show TV'de yayınlanan "Cam Tavanlar" dizisinde, 2022'de ise Show TV'nin bir diğer önemli yapımı olan "Oğlum" dizisinde Tuğçe Açıkgöz ile başrolü paylaştı.
Son dönemde "Dokuz Oğuz" ve "İnci Taneleri" gibi farklı projelerde yer alarak oyunculuk yeteneğini çeşitli rollerle geliştirmeye devam ediyor.
Kubilay Aka'nın kariyeri yalnızca televizyon ekranlarıyla sınırlı kalmamış; YouTube, BluTV, Exxen gibi dijital platformlardaki yapımlarda da yer aldı.
Ayrıca 2017'den bu yana Arif V 216, Sevda Mecburi İstikamet, Annesinin Kuzusu ve Zaferin Rengi gibi sinema filmlerinde de rol aldı.
Bunların yanı sıra, müzikle de yakından ilgilenen Kubilay Aka, özellikle "Çukur" dizisi için hazırlanan soundtrack çalışmalarında Hayko Cepkin, Toygar Işıklı ve Cem Adrian gibi önemli isimlerle iş birlikleri yaptı. Kendi sesiyle seslendirdiği şarkılarla da geniş kitlelere ulaşmayı başardı.
Özetle, kariyerine havacılık sektörüyle başlayıp, kısa süre içinde televizyon, sinema ve müzik dünyasında adından söz ettirmeyi başaran Kubilay Aka, disiplinli ve çok yönlü bir sanatçıdır.
Hem genç izleyicilerin hem de sektör profesyonellerinin dikkatini çeken, yeteneğiyle öne çıkan bir isim olarak kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanıyor.