Büyümüşte küçülmüş. Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Öyle bir tarif yaptı ki.

Sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına giren annesi ile tartışan çok “Senin o çocuk dediklerin böyle” diyerek taklit yapıyor.

Daha sonar ise bir çocuğun kırlarda koşarak büyümesi gerektiğini anlatan çocuk, annesinin de küçük olduğunu ama büyüdüğü zaman onunda akıllandığını anlatıyor.

İzzet çapa ise sosyal medya hesabından videoyu yayınlayarak “Herkes ayağını denk alsın... İşte böyle bir kuşak geliyor... Biz bu kıvama, düzene baş kaldıracak bu cesarete ve söyleme ancak üniversite çağlarımızda gelebilmiştik... Allah ana babaların yardımcısı olsun...” dedi.