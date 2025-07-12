Büyüyen riskler ve finansal denge arayışı

Kıymetli Dostlar, Türkiye ekonomisi son yıllarda yaşadığı yüksek enflasyon, artan faiz oranları ve hanehalkı gelirindeki erime ile birlikte kredi ve kart kullanımında dikkat çekici bir büyümeye sahne oluyor. 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla Türkiye’deki kredi kartı sayısı 134,3 milyon adede ulaştı. Bu rakam, nüfusa oranlandığında kişi başına yaklaşık 1,5 kredi kartı düştüğünü gösteriyor. Sadece kredi kartları değil; banka kartı sayısı 213,4 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise 102,6 milyon seviyesinde. Toplamda 450 milyonun üzerinde kartın dolaşımda olması, Türkiye’de nakitsiz ödeme alışkanlıklarının ne denli yaygınlaştığını ortaya koyuyor.

Ancak kartlı ödeme sistemlerinde yaşanan bu büyüme, arka planda önemli bir risk de barındırıyor: batık kredi ve kart borçları. 17 Mayıs 2024 – 16 Mayıs 2025 döneminde takipteki alacak (batık kredi ve kart) tutarı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 208,3 milyar TL’den 395,6 milyar TL’ye çıkarak yaklaşık %90’lık bir artış gösterdi. Bu dramatik yükseliş, kredi piyasasında alarm zillerinin çaldığını gösteriyor.

Son dönemde kredi kartı ve banka kartı sayısındaki hızlı artışın birkaç temel nedeni var:

Yüksek Enflasyon ve Gelir Kaybı:

Enflasyonun hanehalkı bütçelerini zorlaması, vatandaşları borçlanarak harcama yapmaya yöneltti. Temel ihtiyaçların bile kredi kartı ile karşılanması artık olağan hale geldi.

Taksitli Alışveriş Kültürü:

Türkiye’de kredi kartlarına tanınan taksit imkanı, özellikle beyaz eşya, teknoloji ve giyim alışverişlerinde yoğun şekilde kullanılıyor.

Dijitalleşme ve Online Alışveriş:

Pandemi sonrası artan e-ticaret ve mobil ödeme alışkanlıkları, kart kullanımını daha da hızlandırdı.

Bu olumlu taraflara rağmen, gelir artışı kredi büyümesini destekleyemeyince kredi kartı borçlarının çevrilememesi gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkıyor.

2025’te takipteki kredi ve kart borçlarındaki %90’lık artış, borçların çevrilemediğini ve tahsil kabiliyetinin zayıfladığını gösteriyor. Bu durumun birkaç kritik sonucu var:

Bankacılık Sektöründe Risk Artışı:

Takipteki alacak oranı yükseldikçe bankaların karşılık ayırma yükümlülüğü artıyor ve kârlılık baskı altına giriyor.

Hanehalkı Üzerindeki Sosyal Etkiler:

Borç sarmalına giren vatandaşların kredi sicilleri bozuluyor. Bu da gelecekte finansal sisteme erişimi kısıtlıyor.

Tüketimin Kısılması Riski:

Borçlanmanın sürdürülebilir olmaması, önümüzdeki dönemde talep daralması riskini artırabilir.

Ekonomi yönetimi için temel soru şudur: Kartlı ödeme sistemlerindeki bu hızlı büyüme finansal istikrarı tehdit eder mi? Eğer mevcut trend devam ederse, tüketici borçlarının artışı bankacılık sektörüne ve reel ekonomiye sirayet eden bir kriz dalgasına dönüşebilir. Bunun önüne geçmek için:

Gelir Artışını Önceliklendiren Politikalar:

Hanehalkı gelirini artıracak yapısal reformlara ağırlık verilmesi gerekiyor.

Finansal Okuryazarlık Çalışmaları:

Vatandaşların borçlanma ve bütçe yönetimi konularında bilinçlendirilmesi, borç sarmalını azaltabilir.

Bankacılık Düzenlemeleri:

Kart limitlerinin belirlenmesinde daha sıkı kriterler uygulanması, ödeme dengelerini korumaya yardımcı olabilir.

Türkiye’de kredi kartı ve diğer kartların sayısındaki artış, bir yandan dijitalleşen ekonominin ve tüketim kültürünün bir göstergesidir. Ancak diğer yandan, hanehalkı borçlarının sürdürülemez bir noktaya gelmesi, ekonominin kırılganlıklarını artırıyor. Takipteki alacaklardaki %90’lık artış, ekonomik büyümenin kırılgan bir temele oturduğuna işaret ediyor. Önümüzdeki süreçte gelir artırıcı politikaların devreye girmemesi halinde, kartlı ödeme sistemlerindeki bu büyüme finansal bir sarsıntıya dönüşebilir.

Türkiye için önemli olan, kredi kartlarının bir geçim aracı olmaktan çıkması ve finansal dengenin sağlanmasıdır. Aksi halde 450 milyonun üzerindeki kartın yükü, hem bankacılık sistemini hem de toplumun sosyal dokusunu tehdit etmeye devam edecektir.